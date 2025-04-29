Всегда проверяйте срок годности: что не так с интервью Трампа, которое распространяют пропагандисты и росСМИ

В сети распространяют заявления президента США Дональда Трампа о том, что ему легче иметь дело с диктатором Владимиром Путиным, чем с президентом Владимиром Зеленским. Но учитывая то, как быстро меняются утверждения Трампа, эти его слова нельзя назвать актуальными – интервью, которое цитируют СМИ, было записано еще 23 апреля.

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Это был разговор американского главы с журналистом-консерватором Гленном Беком, активным сторонником Республиканской партии, который пропагандировал MAGA-кампанию Трампа. В указанном интервью президент США также говорил, что у Зеленского "нет карт", а "просит все больше и больше".

Подобными высказываниями Трампа всегда активно делится роспропаганда. В этот раз критика Зеленского со стороны американского президента звучала в тот же день, когда государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф отменили визит в Лондон.

Кроме интервью, Трамп 23 апреля набросился на главу Украинского государства в соцсети Truth Social. Он писал, что Зеленскому "не нужно хвастаться" тем, что Киев юридически не признает оккупацию Крыма, и что подобные заявления вредят мирным переговорам.

Однако резкое интервью состоялось до ряда событий, которые тем или иным образом повлияли на позицию Вашингтона:

– до российского удара по жилому дому в Киеве, когда погибло 13 человек;

– до поездки Уиткоффа в Москву, где он получил отказ от Путина;

– до разговора Трампа и Зеленского в Ватикане, после которого президент США немного смягчил публичную риторику.

Российская пропаганда подавала фрагменты интервью Трампа Гленну Беку без указания даты, как будто цитаты новые, тем самым манипулируя общественным мнением.

Как писал OBOZ.UA, 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США оценивает перспективы мира между Украиной и Россией "оптимистически, но реалистично".

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