'Всегда говорил': Стармер объяснил, может ли Британия ввести свои войска в Украину без гарантий безопасности от США

Великобритания не рассматривает возможность ввода своих войск в Украину без наличия гарантий безопасности со стороны США. Участие американских сил в обеспечении воздушного прикрытия является решающим фактором для принятия такого решения.

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Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью Bloomberg. Он добавил, что обе страны могут действовать вместе, как это было и раньше.

"Я всегда говорил, что нужна защита со стороны США", – сказал Стармер, отвечая на вопрос о готовности разместить британские войска на территории Украины как часть послевоенных сил, если бы не было воздушного прикрытия США.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически в течение многих лет", – подчеркнул он.

Стармер убежден, что президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине, и признает, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в установлении мира.

"Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я не имею никаких сомнений в этом. Надеюсь, мы приближаемся к какому-то прекращению огня, какому-то соглашению. Президент Зеленский абсолютно четко заявил, что хочет безусловного прекращения огня. Путин, по моему мнению, медлит, поэтому я считаю важным для нас, вместе с другими, заявить, что будут последствия, если Россия не выйдет навстречу безусловному прекращению огня", – отметил британский политик.

Он также добавил, что Великобритания будет играть ведущую роль в этом вопросе, поскольку речь идет не только о суверенитете Украины, но и "о наших ценностях в Европе и прямом влиянии, которое это имеет здесь, в Великобритании".

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск тоже, заявил, что Варшава не будет отправлять своих военнослужащих в нашу страну. По его словам, Польша имеет другую цель, которая предусматривает охрану собственной границы, а также передачу военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, европейские лидеры, в том числе в "коалиции желающих", пока не ведут разговоров о развертывании войск сдерживания в Украине. По его мнению, текущая ситуация не предусматривает никаких обсуждений, кроме прекращения российской агрессии благодаря переговорам.

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