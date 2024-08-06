'Все очень динамично развивается': Мережко указал на нюанс с внешней политикой США

Во внешней политике США есть три наиболее важных стратегических региона для – Европа, Азия и Ближний Восток. Украина остается одним из стратегически важных регионов, потому что речь идет о европейской безопасности.

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В то же время после президентских выборов внешняя политика США может быть сконцентрирована на Индийско-Тихоокеанском регионе. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать определенный баланс и безопасность в европейском регионе. При этом в зависимости от результатов президентских выборов могут меняться приоритеты Вашингтона.

Мережко отметил, что следующий президент Соединенных Штатов будет определять, что является первым, вторым и третьим стратегическим приоритетом. Нардеп предполагает, что на первом месте может оказаться Азия. Более того, если президентом станет Дональд Трамп, внешнеполитический курс США наверняка сместится в сторону Индийско-Тихоокеанском региона.

"Если президентом Штатов становится Харрис, то, безусловно, Азия и вопросы Китая также будут приоритетными, но мне кажется, что и другие стратегические регионы тоже останутся и не очень-то будут идти позади главного вопроса противостояния с КНР. Но опять же все очень динамично развивается, и здесь нужно, чтобы мы проявляли решительность и настойчивость в нашей коммуникации с новой администрацией в Белом доме, кто бы это ни был", – рассказал Мережко.

Ранее сособщалось, что в случае победы на президентских выборах в США Камала Харрис будет продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины в войне против РФ. Она будет вынуждена это делать, чтобы доказать миру и американскому обществу, что у США принципиальный и жесткий президент.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1% – 50% против 49%.

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