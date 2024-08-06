Есть два варианта: Мережко объяснил, чего ждать Украине в случае победы Харрис на выборах в США

В случае победы на президентских выборах в США Камала Харрис будет продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины в войне против РФ. Она будет вынуждена это делать, чтобы доказать миру и американскому обществу, что у США принципиальный и жесткий президент.

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Продолжая помогать Украине, Харис будет решительно противостоять авторитарным режимам, таким как Китай и Россия. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, если Харрис станет президентом, помощь Украине от США будет продолжаться. При этом нардеп подчеркнул, что вопрос объема этой помощи зависит не только от лидера Соединенных Штатов, но и от воли Конгресса. Однако в целом Мережко прогнозирует, что не стоит опасаться ослабления военной помощи в случае победы Харрис на выборах.

"Я считаю, что не будет ослабления в направлении помощи, как не будет, я надеюсь, и попыток проводить политику умиротворения агрессора. Я вижу здесь два варианта. Либо это будет в основном продолжение действующей политики президента Джо Байдена или даже усиление и более решительная политика", – рассказал Мережко.

В то же время нардеп подчеркнул, что во многом решение по поддержке Украины принимается не только президентом, но, по крайней мере, обсуждается в таком кругу людей, которые, по сути делают внешнюю политику США. В частности, многое зависит от того, кто войдет в команду Харрис в случае ее победы на выборах.

"Мне кажется, что очень показательным будет опять-таки, если Харрис станет президентом, кто будет окружать ее в смысле внешней политической команды. То есть сохранят ли свои должности, например, Джейк Салливан, как советник по вопросам национальной безопасности, будет ли госсекретарем Энтони Блинкен", – отметил нардеп.

Также Мережко добавил, что не нужно питать иллюзий относительно того, что Украина будет главным вопросом американской политики. Нардеп подчеркнул, что главным направлением для Соединенных Штатов остается противостояние с Китаем, которое они считают главной геополитической угрозой для себя.

"Для нас важно убедить наших американских друзей в том, что вопрос Украины должен оставаться хотя бы одним из главных для американской внешней политики. Что Россия и ее диктатор Путин является важной угрозой не только Украине и Европе, но и США. Это очень важно. Поэтому это зависит не только от госпожи Харрис, это зависит и от нас, от наших дипломатических, политических усилий на международной арене", – заявил Мережко.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отказалась от дебатов на условиях своего оппонента Дональда Трампа. Они должны были бы состояться 4 сентября на Fox News – телеканале, который поддерживает кандидата-республиканца.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 августа стало известно, что Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США. Ее выдвижение состоялось с помощью виртуального голосования – по состоянию на пятницу она набрала необходимое количество голосов делегатов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1% – 50% против 49%.

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