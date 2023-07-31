Все имеет свое начало и конец. Не вечны наши статусы и должности. И мы не вечны. Я понял это как никто, когда во время войны в мою семью пришла болезнь.

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Про мене писали багато. Часто – неприємні речі. Але все, що я робив, – це намагався бути гідним членом нашої команди, хорошим батьком і чоловіком.

Але надалі я не можу суміщати обовʼязки глави сімʼї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради.

Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка зможе цілком присвятити себе цій роботі.

Хочу подякувати нашій команді за чотири роки роботи та нашому президенту за шанс попрацювати для України.

Надалі буду продовжувати допомагати нашим людям, Збройним силам спільно із закордонними фондами та благодійними організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю. Буду робити все для нашої перемоги, але вже не у статусі народного депутата, і не бачу в цьому жодних проблем.

Ще раз дякую всім, хто був поруч. Слава Україні!