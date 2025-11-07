'Всегда есть очень хороший шанс': Трамп не исключил своей встречи с Путиным в Будапеште. Видео

В пятницу, 7 ноября, в Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время короткого общения с журналистами перед переговорами Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом РФ Путиным в Будапеште, отметив, что "Всегда есть шанс, очень хороший шанс".

Видео дня

Об этом заявил сам Трамп во время приветствия венгерского премьера возле западного крыла Белого дома, перед началом их официального разговора. Видео момента опубликовали американские телеканалы, в частности CNN и NBC News. Политики обсуждают вопросы европейской безопасности и роль Венгрии в отношениях США с ЕС.

Как писал OBOZ.UA, еще в прошлом месяце Трамп и Путин провели телефонный разговор, после которого планировали встретиться в Будапеште. Идея таких переговоров имела целью попытку неформального диалога по войне в Украине, однако она не реализовалась. Президент США отменил встречу, когда стало понятно, что Москва не готова идти ни на какие уступки в вопросе завершения боевых действий.

Трамп подчеркнул, что не видит смысла встречаться только ради протокола, но не исключил возможности вернуться к этому вопросу, если изменятся обстоятельства. "Мы увидим, как оно пойдет. Мир нуждается в мире, и, возможно, однажды мы его увидим", – добавил он.

Эксперты в Вашингтоне отмечают, что подобные заявления Трампа могут свидетельствовать о намерении вернуть себе посредническую роль на международной арене. Встреча с Орбаном, который поддерживает отношения с Кремлем, стала очередным напоминанием о его отличном от действующей администрации подходе к европейской политике.

Как сообщал OBOZ.UA, планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова тормозит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!