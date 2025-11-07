'Остается несколько нерешенных вопросов': Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться в любой день

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова поднял тему встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, переговоры лидеров обеих стран могут состояться в любой день.

Однако сначала сторонам следует урегулировать определенные вопросы. Об этом Орбан заявил во время интервью для Magyar Nemzet.

Что известно

Венгерский политик отметил, что проведение саммита зависит от решения ряда важных вопросов, после чего может появиться возможность достичь договоренностей по завершению войны в Украине.

"В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, а затем, в зависимости от согласия сторон, может быть достигнуто прекращение огня и установление мира", – отметил Орбан.

Стоит отметить, что накануне венгерский премьер подчеркивал, что несмотря на отмену саммита в Будапеште, переговоры по окончанию войны в Украине продолжаются. Поэтому встрече быть.

"То, что задерживается, все равно состоится", – заявил Орбан.

Что предшествовало

22 октября Дональд Трамп заявил, что отменил свою встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в венгерской столице Будапеште. Однако он подчеркнул, что такой саммит проведут в будущем.

"Мы отменили встречу с Путиным. Просто мне это казалось неправильным. Не было ощущения, что мы достигнем нужного нам, поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова тормозит.

