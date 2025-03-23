'Время разговоров прошло': Стармер призвал Европу перейти к действиям в вопросе увеличения расходов на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что дискуссии об увеличении оборонных расходов стран Европы уже потеряли смысл, и пришло время для конкретных действий. Лидеры ЕС на протяжении многих лет говорили, что нужно усилить оборону и безопасность.

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Теперь время разговоров прошло. Об этом глава британского правительства сказал в интервью The New York Times.

"В течение ряда лет европейские страны говорили, что нам нужно усилить оборону и безопасность, но мы этого не сделали. Я твердо уверен, что время для разговоров прошло, и сейчас время для действий", – отметил он.

Стармер также признался, что не ожидал снова увидеть российскую оккупацию стран после завершения Холодной войны.

"Я до сих пор помню, что я чувствовал, когда рухнула Берлинская стена. Это было начало новой эры, в которой будут преобладать ценности демократии и свободы. Я не думал, что в своей жизни снова увижу российскую оккупацию стран", – заявил премьер-министр.

Кроме того, глава правительства Великобритании отметил, что Европа должна помочь обеспечить любое мирное урегулирование между Украиной и Россией. В частности, ЕС должен играть ведущую роль в вопросе о гарантия безопасности для Украины.

По его словам, без надежных мер безопасности любое мирное соглашение "оставит Украину уязвимой для будущих вторжений".

"Я не доверяю Путину, и поэтому я воспринимаю все, что он говорит, с некоторой долей осторожности. Мы знаем, что произойдет, если не будет мер безопасности, то есть он нарушит соглашение в свое время,", – сказал Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Стармер заявил, что Путин нарушит любое потенциальное мирное соглашение по перемирию в Украине, если государство не будет защищено. Договоренность может быть продолжительной, если будут приняты меры безопасности.

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