ВР поддержала законопроекты 'ЕС' о соцзащите бойцов терробороны, лечении раненых за рубежом и запрете неонацистской символики РФ – Порошенко

Верховная Рада Украины на заседании в пятницу, 1 апреля, поддержала три важных законопроекта от "Европейской солидарности". Они связаны с усилением социальной защиты бойцов терробороны, упрощением процедуры лечения раненых защитников за границей и запретом рашистской символики.

Об этом сообщил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он заверил, что его фракция и дальше будет работать над единством страны, прочностью и поддержкой Вооруженных Сил Украины.

"Первый законопроект был посвящен социальной защите, военной защите бойцов добровольческих объединений территориальных общин. Было сделано все, чтобы бойцы чувствовали себя защищенными, когда они идут в бой, чтобы легализовать оружие и дать возможность повысить эффективность их действий", – пояснил Петр Порошенко .

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"Вторая позиция касается раненых бойцов. Была серьезно упрощена процедура организации их лечения за рубежом. В условиях солидарности и поддержки, которую Украина имеет в мире, мы должны бороться за жизнь каждого украинского Героя", – подчеркнул Порошенко.

"Третья позиция – это фашистский знак оккупанта, что бы он ни означал, или "Z", или "V". Для нас – это свастика нацистов, запечатлевшаяся в сердце украинцев. Мы признали уголовным преступлением использование этих символов свастики рашистско-фашистских оккупантов" , которые должны быть выброшены из страны", – сказал Порошенко.

"Некоторые законы приняты в первом чтении. Мы будем настойчиво работать над единством страны, над крепостью и над поддержкой Вооруженных Сил Украины, которые сегодня обладают надежной поддержкой со стороны украинского парламента", – резюмирует пятый Президент.