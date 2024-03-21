Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ: в Киев с визитом прибыл глава Военного комитета НАТО

В четверг, 21 марта, украинскую столицу посетил глава Военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр. В день массированной ракетной атаки РФ по Киевщине высший военный чиновник Североатлантического альянса выступил на Киевском форуме безопасности.

Он поблагодарил за возможность лично посетить Украину и встретиться с украинским политическим и военным руководством. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

"Мой визит – первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения РФ, – свидетельствует о том, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо", – сказал Бауэр.

По его словам, этот визит позволяет ему выразить "глубокое уважение" мужеству и силе украинцев, которые они продемонстрировали как на поле боя, так и вне его.

"С каждым днем мы становимся ближе, совместимее. Вместе делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб-квартире НАТО", – заверил он.

Ранее нидерландский адмирал отметил успехи Сил обороны Украины, которые изменили характер современной войны и двигаются к победе.

Также Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас большинство граждан стран-членов НАТО солидарны с украинцами и хотят, чтобы их государства помогали Киеву. Это важно, ведь 99% всей военной помощи, поступающей в Украину, оказывают союзники из Североатлантического альянса.

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