'Возвращаемся домой с новой политической поддержкой': Зеленский подвел итоги своего визита в Европу. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Европу. Он отметил, что получил от партнеров новую политическую поддержку и новые договоренности.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения во вторник, 22 августа. Соответствующее видео опубликовал офис Президента.

Президент отметил, что в последние дни посетил четыре страны. Речь идет о Швеции, Нидерландах, Дании и Греции.

"Краткий отчет о нашей активности в эти дни. Четыре визита: Швеция, Нидерланды, Дания, Греция. Саммит Украина – Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с Президентом Еврокомиссии. Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями", – сказал он.

По словам Зеленского, все партнеры четко подтверждают территориальную целостность Украины. Также в нашей стране пообещали передать американские истребители, дополнительную бронетехнику и ПВО.

"Экономика, наш экспорт, европейская и евроатлантическая интеграция. Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Черное море и через "коридоры солидарности" по суше. Очень важна договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьеру, - это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы. Решение не только содержательно, но и очень символично. Наполнено многими историческими и культурными смыслами. Общий итог этих дней – Украина стала сильнее", – отметил он.

Глава государства также добавил, что Люксембург присоединился к декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности.

"Хочу отметить сегодня также Люксембург – спасибо за присоединение к декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности. Каждую неделю добавляет нам новых возможностей безопасности. Спасибо всей нашей команде, которая работает ради этого!" – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский рассказал, что на днях в Киеве прошел ежегодный ветеранский форум.

"Имел честь открыть его своим обращением. Очень надеюсь, что все государственные чиновники, участвующие в форуме, будут максимально внимательно прислушиваться к потребностям и предложениям нашего ветеранского сообщества. Украинская политика героев, то есть украинская ветеранская политика, должна быть результативной. И будет. Это ответственность каждого профильного чиновника. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Слава Украине!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министров Дании и Нидерландов за мощную поддержку в вопросе усиления воздушного щита Украины. В первую очередь, речь идет об историческом решении передать Украине самолеты F-16.

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