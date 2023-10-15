"Що більше країн буде сьогодні в антипутінській коаліції, що дієвішою буде допомога Україні й українцям, то більшою є ймовірність, що ми з вами ніколи не побачимо палаючу Метулу, розбомблену Кір'ят-Шмону, не розповідатимемо про те, як мешканці Кацрина огороджують вулиці свого міста протитанковими їжаками".

Це цитата зі статті "Пожежа війни", яку я через два місяці після нападу Росії на Україну написав для одного з ізраїльських івритомовних видань. Не буду приховувати – такі висновки тоді сприймалися в ізраїльському суспільстві як голос волаючого у пустелі. Так, ізраїльтяни співчували Україні – приводів підтримувати Росію, з якої кілька разів у ХХ сторіччі приходила загроза знищення єврейської держави, у них не було. Та водночас вони сприймали війну України з Росією як дуже далеку війну, і вже точно не пов'язували її з безпекою самого Ізраїлю. У тому тексті я намагався пояснити, що відродження Російської імперії, проти чого й бореться Україна, якраз і загрожуватиме інтересам самого Ізраїлю, бо Кремль відновить на Близькому Сході підходи Радянського Союзу. Але я помилився у часі, якого в Путіна не так вже й багато залишилося. Він бажає бути імператором – у набагато більш зрозумілій йому версії генерального секретаря – тут і тепер. І саме тому не грається у прихильність до Ізраїлю й навіть не намагається висловити співчуття з приводу невинних жертв. Йому більше не потрібно прикидатися тим, ким він ніколи не був, пише Віталій Портніков для zbruc.eu.

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Загалом вражає, як "бліцкриг ХАМАСу" схожий на "бліцкриг Росії". Росія, яка нібито вважається державою, поводиться на захопленій території як класична терористична організація, її солдати вбивають і ґвалтують цивільних із незрозумілою сучасній людині ненавистю. А потім у Москві спростовують і знищення цивільних, і власні втрати від агресії. ХАМАС, який є класичною терористичною організацією, весь сенс існування якої – вбивства й тортури цивільних, організує (ймовірно, за допомогою терористичних держав) вдалу військову операцію з проривом кордону й парапланеристами. Звісно, жорстокі вбивства починаються негайно, як і спростування злочинів і масштабу втрат серед бойовиків. Так, ми живемо у небезпечну епоху, коли держави поводяться як терористичні організації, а терористичні організації опановують можливості справжніх держав. Як вижити у такому світі – ще той квест.

Але аналогій між ХАМАСом і Росією насправді ще більше. Обидва агресори апелюють насамперед до історії, тобто до власного її прочитання. Путін відмовляє українському народу у праві на існування, для нього Україна – "історична Росія", й те, що держава зі столицею у Києві існувала задовго до появи Москви й навіть Суздаля, його не переконує, навпаки, є додатковим доказом "спадкоємності". Такий погляд на історію широко розповсюджений у російському суспільстві, ба більше – якогось іншого погляду там зараз просто немає, вододіл радше між тими, хто вважає за аморальне досягати "відновлення Росії" війною, і тими, хто вважає, що цього відновлення можна досягти тільки силою. Саме тому той, хто вважає інакше, з погляду прихильників війни не має права не тільки на проживання на "ісконной" території "історичної Росії", але й навіть на саме життя. Ось що хотіли сказати російські солдати своїм жертвам у Бучі.

Але з точки зору лідерів ХАМАСу та їхніх прихильників євреї ще більше не мають ніякого права на життя в Ізраїлі – тобто на території вигаданої ще зухвалим римським імператором Адріаном "Палестини", бо є "європейськими окупантами" споконвічної арабської землі. Те, що євреї мають національну і державну спадщину на цій землі – що підтверджується не тільки сторінками Біблії, а й численними археологічними знахідками, – не справляє жодного враження не тільки на хамасівців, а й загалом на палестинське арабське суспільство. І такий погляд на історію широко розповсюджений у цьому суспільстві, ба більше – якогось іншого погляду там ніколи й не було. Вододіл завжди був між тими, хто вважає за можливе досягти мети політичними засобами, і тими, хто вважає, що вигнати "окупантів" можна тільки силою. Саме тому той, хто вважає інакше, з погляду прихильників вигнання "окупантів" не має права не тільки на проживання на території "арабської Палестини", а й навіть на саме життя. Ось що хотіли сказати бойовики ХАМАСу своїм жертвам у Кфар-Азі й інших сплюндрованих місцях.

Обидві армії – чи банди – нападників упевнено реквізують спадщину Другої світової війни. У перші тижні нападу Росії на Україну широко розійшлася новина про загибель від російського обстрілу 96-річного харків'янина Бориса Романченка, колишнього в'язня кількох гітлерівських концтаборів. Що ж, бойовики ХАМАСу жорстоко вбили 90-річну мешканку кібуцу Кісуфім Джину Смятич, якій вдалося пережити Голокост у Європі. Але це не просто намагання довершити те, що не встигли зробити попередники сучасного зла.

Це ще й ревізія доброзичливості.

Борис Романченко жив у місті, мешканці якого ніколи не мали жодних негативних емоцій щодо росіян – навіть події 2014 року цього не змінили, у війні воліли звинувачувати Путіна, а не знайомих і родичів за близьким кордоном. І от Росія холоднокровно знищує і Харків, й інші міста та селища на сході і півдні нашої країни, демонструє, що вбиває не за погляди чи мову, а просто з бажання вбивати – ну й очистити територію.

Кібуци на кордоні з Газою – в одному з них жила Джина Смятич – завжди були притулком для людей ліберальних поглядів, які вважали, що потрібно шукати порозуміння з арабами, і голосували за ліві й центристські партії. Але хамасівців такі тонкощі не турбують, ба більше – євреї, які виступають за мир і компроміси, для них є просто небезпечними. Отже, вони з насолодою повідрубували їм голови. І ХАМАС, і Росія роблять це не тому, що не розуміють наслідків. Розуміють. Але як справжні вбивці вони не прагнуть нічого, крім нашої смерті.

Саме тому в сучасному світі більше не буде чужих війн, саме тому кожний конфлікт набуватиме екзистенційного характеру буквально за добу. Тому що це не війна за території і не просто війна за свободу власної країни.

Це питання життя і смерті у буквальному, абсолютно буквальному значенні цих слів. Ми або примусимо їх зупинися (чи зможемо знищити їх) – або вони вб'ють нас усіх.

Вб'ють нас усіх.