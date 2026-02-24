'Вопрос – когда это будет': Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли участвовать в предстоящих президентских выборах. Все зависит от того, в какой ситуации будет находиться государство – во время войны или после ее завершения.

В то же время Украина уже готовится к избирательному процессу при наличии соответствующих условий безопасности. Об этом президент сказал в интервью немецкому вещателю Tagesschau.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к проведению выборов, однако для этого необходимо прекращение огня и гарантии безопасности. Он отметил, что международные партнеры, которые поднимают вопрос выборов, должны способствовать созданию соответствующих условий, в частности достижению договоренностей о тишине.

Решение о выборах и кандидатах принимает исключительно украинский народ, а не внешние игроки. Он также назвал странным то, что вопрос избирательного процесса в Украине поднимает российская сторона.

В то же время государство готовится к возможному проведению голосования. В частности, глава государства предположил, что при условии двухмесячного прекращения огня выборы могли бы состояться. Отвечая на вопрос, будет ли он идти на выборы, президент сказал:

"Не знаю, вопрос – когда это будет, в какой ситуации. В какой ситуации будет государство. Если война – да, а если мир – то не факт. [...] Откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским? Вряд ли".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

