Война в Украине закончится либо в ближайшее время, либо никогда, – Трамп

Президент США Дональд Трамп, обещавший покончить с войной в Украине за 24 часа, в очередной раз изменил свое мнение. Он заявил, что война либо завершится в ближайшее время, либо не закончится никогда.

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Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в четверг, 27 февраля. Он отметил, что все же надеется, что ему удастся заключить "историческое соглашение".

Президент США сказал, что он провел "хорошие телефонные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Также он разговаривал с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я думаю, у нас хороший прогресс, мы хорошо двигаемся. Я думаю, или это произойдет очень быстро, или это не произойдет никогда", – заявил Трамп, говоря об окончании войны в Украине.

По словам президента США, ведется работа над тем, чтобы "привести к концу эту войну".

Дональд Трамп подчеркнул, что первым шагом на пути мирного урегулирования в Украине должно стать прекращение огня. Он считает, что этого можно добиться быстро.

Для американского президента это лишь "первая фаза", а вот "второй фазой" станут обязательства безопасности перед Украиной.

"Прежде всего, нужно заключить мир – только тогда можно говорить о гарантиях безопасности для Украины. Думаю, мы это сделаем", – сказал Трамп.

По этому поводу Трамп сказал, что готов пойти на многое, однако не прибегает к формулировке "гарантии безопасности". По его словам, приятно мечтать о мире, но его нужно добиваться.

"Мы оказали колоссальное влияние на Россию. Я не хотел бы говорить о второй фазе, прежде чем мы окончательно решим все вопросы по первой фазе. Необходимо, чтобы Россия согласилась на определенные моменты, чтобы Украина пошла на это. Мы прошли большой путь. Надеюсь, нам удастся заключить историческое соглашение", – заявил Дональд Трамп.

Президента США на пресс-конференции спросили, поддерживает ли он 5-ю статью Североатлантического альянса, которая трактует нападение на одного из членов НАТО равносильным нападению на всех.

Трамп ответил, что он "поддерживает ее", но не думает, что "у нас будут какие-нибудь причины для нее".

"Думаю, что у нас будет очень успешный мир", – добавил он.

По его словам, он стремится к миру "на гуманных основаниях", а также не хочет тратить миллиарды долларов "на бессмысленную войну, которая не должна была начинаться".

Как сообщал OBOZ.UA, на этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что ожидает "прекрасную встречу" с Владимиром Зеленским. Президент США "забыл", что назвал президента Украины "диктатором", и заявил, что очень уважает Владимира Зеленского.

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