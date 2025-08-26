США хотят урегулировать войну в Украине до конца года, – Уиткофф

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф выразил надежду, что войну России против Украины удастся урегулировать до конца этого года. То же касается конфликтов между Ираном и Израилем, а также между последним и ХАМАС.

Уиткофф выступил с речью на заседании американского правительства в Белом доме во вторник, 26 августа. Он высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира во всем мире и гуманитарные инициативы.

"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – мы имеем встречи на этой неделе по всем трем конфликтам и надеемся урегулировать их до конца этого года", – заявил Уиткофф.

Среди заслуг президента США он упомянул мирный договор между Азербайджаном и Арменией, который подписали 8 августа в США при посредничестве Трампа.

"Есть только одно, чего я желаю: чтобы тот Нобелевский комитет наконец опомнился и признал, что Вы – единственный самый достойный кандидат со времен основания Нобелевской премии мира, чтобы получить эту награду. Ваши успехи – это изменения, которые переворачивают мир", – сказал спецпредставитель Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что может переименовать Пентагон в Министерство войны уже в ближайшее время. Он напомнил, что во время Первой и Второй мировых войн ведомство называлось "Министерство войны", и именно тогда США одержали ряд важных побед.

