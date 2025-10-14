"Война в Европе может быть завершена": Зеленский обсудил со Стуббом усилия по установлению мира и удары РФ по энергетике

Утром 14 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Глава государства рассказал, что во время телефонного разговора поднимал вопрос мирного урегулирования войны.

Также политики обсудили удары России по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Мир в Украине возможен

По словам Зеленского, в условиях, когда война завершается на Ближнем Востоке, важно не упустить импульс распространения мира. Президент выразил уверенность, что война в Украине также может быть завершена, и для этого очень важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров.

Зеленский отметил, что в ходе телефонных переговоры с президентом Финляндии обсудил возможность достижения мирного урегулирования войны. Президент подчеркнул, что Украина координирует свои позиции с партнерами.

Также глава государства отметил заслугу президента США Дональда Трампа в реализации необходимых вещи для освобождения заложников и прекращения войны в Газе. Зеленский отметил, что правильные шаги Америки могут сработать для прекращения войны России против Украины.

Кроме дипломатических процессов в ходе переговоров Зеленский и Стубб подняли тему российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Глава государства заявил, что обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

"Благодарен за готовность помогать. Россия должна быть лишена возможности продолжать войну и террор, и это может стать самой надежной основой для мира в нашем регионе", – заявил президент Украины.

Стубб очертил основные задачи

Комментируя переговоры с Зеленским, президент Финляндии заявил, что беседа была очень содержательная. В соцсети Х Стубб написал, что ему всегда приятно обменяться мнениями о развитии ситуации вокруг агрессивной войны, развязанной Россией.

Глава государства очертил несколько основных задач, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Стубб подчеркнул, что речь идет о краткосрочной военной помощи, долгосрочных гарантиях безопасности и мирном процессе.

Что предшествовало

В течение двух дней подряд – 11 и 12 октября у президента Украины Владимира Зеленского состоялись телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения политики обсудили пути прекращения войны в Украине и достижения перемирия на Ближнем Востоке.

По итогам этих переговоров Зеленский выразил надежду, что Трамп сможет применить давление на российского диктатора Владимира Путина и использовать свое влияние для прекращения войны. При этом Трамп в разговоре с украинским президентом признал, что способен заставить Путина прекратить войну быстрее, чем удалось установить перемирие на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что уже через несколько дней состоится визит Зеленского в Вашингтон. Во время переговоров в Белом доме стороны обсудят усиление противовоздушной обороны и возможности Украины в области дальнобойного оружия. Также не исключено, что будут подняты вопросы дипломатического урегулирования войны.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в ходе своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также президент добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он отправит ракеты Tomahawk и обеспечит прекращение огня в войне с Россией. Если Трамп сможет добиться окончания этой войны, то он определенно будет достойным такой премии.

