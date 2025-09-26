'Нам нужно больше инвестировать': министр обороны Нидерландов назвал самую большую угрозу современности

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страны НАТО должны инвестировать больше в системы борьбы с дронами. Он выступил в Гааге и отметил, что опыт Украины в этой сфере стал ключевым примером для партнеров.

Об этом Брекельманс рассказал корреспонденту Укринформа на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF). Он пояснил, что имеющиеся технологии уже работают, но их масштабирование требует дополнительных вложений.

"У нас есть определенные системы, есть технологии, но их нужно масштабировать. Одно из того, чему мы можем научиться у Украины, – это как она использует системы борьбы с дронами по всей территории, или почти по всей территории такой большой страны", – подчеркнул министр.

Европейский вызов

Чиновник вспомнил о последних инцидентах с нарушением воздушного пространства НАТО и напомнил, что это не абстрактные угрозы. По его словам, даже во время саммита НАТО в Нидерландах действовали специальные системы противодействия дронам. Но теперь перед Европой стоит вопрос: как обеспечить такую защиту на границах и в потенциально уязвимых регионах.

Брекельманс подчеркнул, что видит перспективу в создании совместных предприятий с Украиной для производства дронов и технологий обороны. Он уточнил, что такие договоренности требуют времени из-за вопросов интеллектуальной собственности, но выразил надежду на первые проекты уже в ближайшие месяцы.

"Как по мне – чем раньше, тем лучше. Но я знаю, что на это нужно время – создать совместные предприятия или подписать соответствующие контракты, потому что это вопрос интеллектуальной собственности, и он сложнее, чем кажется. Но если будет зависеть от меня – как можно быстрее. Я ожидаю, что уже в ближайшие месяцы мы увидим конкретные проекты и первые примеры такого сотрудничества", – сказал министр.

Совместные решения

В июне 2025 года Нидерланды в рамках инициативы "Линия дронов" подписали контракты на производство 600 тысяч беспилотников для Украины с поставкой уже в этом году.

Тогда министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что общий пакет помощи превысил 675 млн евро. В него также вошли 100 радаров для обнаружения БПЛА и специальная техника для эвакуации раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил что Россия хочет к 2030 году быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Страна-агрессор уже сейчас производит больше вооружения и мобилизует больше живой силы, чем ей нужно для ее войны в Украине.

Поэтому Европа должна продемонстрировать РФ силу и предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что мир возможен только через силу, и призвал наращивать и ускорять поддержку Украины.

