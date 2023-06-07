'Война продолжается': Зеленский рассказал, пора ли говорить о ротации и демобилизации. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще рано говорить о демобилизации украинских военных. Он подчеркнул, что война с РФ продолжается.

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Об этом Зеленский сказал, общаясь 6 июня с представителями украинских СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "О демобилизации, мне кажется, говорить рано. Война продолжается", – отметил он.

Что касается ротации наших защитников и защитниц – военное руководство обязательно должно ее проводить, отметил гарант. По его словам, этот процесс проходит под руководством Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Они этим занимаются. И должны этим заниматься они и командующие на местах. И очень важно, чтобы они понимали, чем живет военный сегодня, насколько он готов дальше воевать, нужно ли ему восстановить свои силы", – добавил президент.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять большинство военных комиссаров на фронт защищать страну. В центрах комплектации их рекомендуется заменить ранеными военнослужащими.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность войск к дальнейшим действиям.

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