Впервые за почти два десятилетия на параде 9 мая в Москве не будет танков и тяжелой военной техники. В Кремле это объясняют потребностями фронта и угрозой украинских атак. Однако западные аналитики считают это сигналом того, что война против Украины затянулась и не дает России ожидаемого результата.

Российские власти также усилили меры безопасности накануне празднований. Об этом говорится в материале BBC News.

В Москве ограничивают мобильный интернет, а Минобороны РФ угрожает "массированным ударом" по Киеву в случае атак на российскую столицу. На этом фоне в самой России все заметнее становится усталость общества от войны и экономических трудностей.

Итак, нынешний парад победы на Красной площади станет первым за почти 20 лет без демонстрации танков, ракетных комплексов и другой тяжелой техники. В параде будут участвовать только военнослужащие.

Депутат Госдумы РФ Евгений Попов заявил, что российские танки "нужны на поле боя", а не на параде. В то же время он обвинил Украину и страны НАТО в "угрозах" для России.

Сокращенный формат празднований демонстрирует последствия затяжной войны против Украины, которая длится уже более четырех лет. Война уже превысила по продолжительности участие СССР во Второй мировой войне против нацистской Германии.

Накануне 9 мая российские власти заявили об угрозе украинских дроновых атак. В частности, в Москве усилили меры безопасности, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "террористической угрозой".

Угрозы связаны с недавними ударами украинских сил по Чебоксарам, в результате атаки погибли два человека, более 30 получили ранения. Кроме того, беспилотник попал в жилой дом недалеко от Кремля.

Жители Москвы, с которыми пообщались журналисты BBC, по-разному воспринимают отсутствие техники на параде. Часть россиян поддерживает решение из-за рисков безопасности, другие же считают, что это демонстрирует страх и ослабление позиций России.

В России все больше ощущается общественная усталость от войны, рост цен и недовольство ограничениями мобильного интернета, которые власти объясняют необходимостью защиты от атак дронов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что парад 9 мая в Москве остается для руководства страны-агрессора России сакрально важным событием в идеологическом контексте.

