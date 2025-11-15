Франция расширяет сотрудничество с Украиной в оборонной сфере. В частности, речь идёт о производстве систем ПВО и ПРО, ракетах, ремонте техники, тестировании инноваций, поставках компонентов, разработке новых образцов с учётом опыта войны. Стороны подтверждают готовность к реализации совместных производственных проектов с локализацией в Украине, финансирование совместных проектов, в том числе через европейские механизмы.

Париж осуществляет расширение рынков и производственных возможностей. Для Франции получение возможности локализации производства или совместного производства в Украине снижает издержки, увеличивает объемы и гибкость. Уже есть соответствующие примеры, как совместное производство 155 мм снарядов по лицензии французской фирмы KNDS/Nexter в Украине. Французские оборонные компании и стартапы получают новые контракты и проекты, освоение средств, возможность выработки большего объема продукции. Также французские фирмы получают доступ к украинским производственным ресурсам, трудовым и материальным, к украинскому опыту и разработкам.

Сотрудничество с Украиной, которое в условиях войны с РФ является реальным боевым "полигоном" для многих технологий, даёт Франции возможность испытывать, адаптировать, разрабатывать технологии в реальных боевых условиях. Выгодное франко-украинское сотрудничество в области развития оборонных технологий и оборонного производства обеспечивает усиление обороноспособности Европы, снимает часть нагрузки на оборонные предприятия из других европейских стран. При этом Украина включена в Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса ЕС. Происходит рост автономии ЕС в вооружениях, что стало одним из приоритетов для европейской политики безопасности.

Совместное производство техники и её ремонт, новые технологии, созданные в сотрудничестве, могут быть интегрированы в европейские цепи поставок, укрепляя оборонную промышленную базу ЕС. Для Франции и Европы такое сотрудничество выгодно: оно открывает новые рынки, укрепляет оборонную промышленность, повышает интеграцию и безопасность региона.

Франция рассматривает Украину, вынужденную вести высоко интенсивную войну с Россией, как место, где можно получить быстрый ответ об эффективности военных технологий и инноваций. Аналогичным образом французские компании заинтересованы в сотрудничестве с украинскими оружейными производителями из-за возможности получить их опыт и использовать наработки, которые оправдали себя в условиях войны, что повышает конкурентоспособность французского вооружения. Усиление французской оборонной промышленности благодаря сотрудничеству с Украиной автоматически усилило её автономию в производстве вооружений, что крайне актуально ввиду нестабильной ситуации с поставками оружия из США. Создание инжиниринговых и производственных цепей французских фирм с украинскими оборонными предприятиями способствует росту экономики. Это даёт возможность французскому бизнесу развивать новые линии, например беспилотники в совместном производстве, что даёт доступ к новым технологиям, новым рынкам. Проекты по ремонту, производству, технологиям создают экономические выгоды: рабочие места, развитие контактов с подрядчиками, инвестиции. Стратегически Франция и Европа получают долгосрочный выигрыш. Благодаря сотрудничеству с Украиной в военно-технической сфере усиливается их собственная безопасность и оборонные возможности, а усиление Украины создаёт из неё надежного союзника, способного оказать помощь в случае агрессии против Франции и Европы в целом.

При этом телевидение FreeDом сообщает, что после трёх лет полномасштабной войны оборонные доктрины в Восточной Европе переживают заметную трансформацию: массивные бронетанковые соединения отступают перед моделью быстрой, технологической мобильности. Украинский опыт – массовое применение FPV и морских дронов – дал практическую базу для отработки тактик, логистики и контрмер против гибридных атак. Польша и Литва уже инвестируют в системы "дешёвого стратегического сдерживания" и совместные технологические центры, поскольку такие решения обеспечивают быстрое развёртывание, меньшие затраты на содержание и большую устойчивость к массовым беспилотным ударам, чем традиционные тяжёлые подразделения. Европа получает от этого не только оперативную выгоду, но и индустриальный и политический эффект: совместные R&D-хабы и производственные цепи создают новые рабочие места, снижают зависимость от сторонних поставщиков и переводят боевые инновации в гражданские продукты. Повышение готовности восточного фланга происходит не декларативно – оно базируется на проверенных в бою решениях, заставляющих Россию считаться с рисками гибридных ударов и логистических потерь. Такое сотрудничество превращает ЕС из пассивного потребителя безопасности в соавтора новой системы сдерживания.

Украинский боевой опыт с массовым использованием FPV и морских дронов и автономных систем кардинально сократил цикл испытаний новых тактик. Прошедшие проверку в бою технологии позволяют быстро тестировать концепции операций и отработать логистику в реальных условиях, а не в лабораторных симуляциях. Внедрение таких решений в государственные структуры снижает неопределенность при принятии решений на уровне штабов и повышает вероятность успешного реагирования на локальные атаки. Сочетание тактики и недорогих платформ создаёт эффективный набор инструментов для операций низкой интенсивности и гибридного противодействия. Индустриальная кооперация с Украиной открывает для европейских производителей путь к созданию конкурентоспособных цепей поставок в дроновом секторе. Объединенные R&D-хабы и совместные производственные линии уменьшают зависимость от критических импортных компонентов и ускоряют масштабирование разработок гражданского и военного рынков. Отработанные в боевых условиях решения обладают коммерческим потенциалом в секторах охраны границ, инфраструктуры и экологического мониторинга. Долгосрочный эффект – рост экспорта технологий и рабочих мест в регионах, инвестировавших в интегрированные производственные проекты.

Стратегическая логика дешёвых автономных систем базируется на масштабировании и скорости развёртывания, что вынуждает противника действовать в условиях постоянной неопределенности. Мощные армейские формирования теряют часть стратегического веса там, где рои ударных дронов могут разрушить логистику и нанести точечные поражения с минимальными затратами. Система сдерживания, построенная на многочисленных, быстро возобновляемых активах, повышает цену потенциальной агрессии без необходимости огромных бюджетных вливаний. Преимущество такого подхода – комбинировать оборонные и превентивные возможности, сохраняя мобильность и экономическую эффективность. Поддержка Украины одновременно оказывает мощный политический эффект посредством усиления региональной солидарности и легитимации новых стандартов оборонного сотрудничества. Москва активно стремится посеять раздор между Киевом и европейскими партнёрами из-за информационных операций, экономического давления и целенаправленного использования внутренних разногласий союзников. Скоординированные программы сотрудничества и прозрачные механизмы управления проектами снижают уязвимость таких попыток и повышают устойчивость сети партнёрств. Дипломатическая выгода выражается не только в символе солидарности, но и в создании практического, взаимовыгодного инструмента влияния, что усложняет Москве попытки изменить баланс сил политическими манипуляциями. Реализация модели "дешёвого сдерживания" не лишена рисков, требующих системного менеджмента и нормотворчества. Критическими остаются вопросы управления сетью, защиты цепей поставок от подрывов, а также международно-правовые рамки применения автономных систем в приграничных и гражданских зонах. Инвестиции в обучение операторов, киберзащиту и общий контроль экспорта обеспечат, чтобы преимущества технологий не обернулись новыми угрозами для партнёров.

Украина и Латвия сотрудничают в совместном производстве морских, дальнобойных и FPV дронов, обмене разведданными. LSM рассказал о подписанном между Украиной и Латвией Меморандуме, который направляет объединённые усилия обеих стран на развитие военно-технического сотрудничества, совместное производство дронов: морских, дальнего радиуса действия и FPV дронов. Меморандум предусматривает обмен разведданными, ИТ-разработками в оборонной сфере и создание совместных компаний по производству дронов на территории Латвии. Латвия также передает Украине бронетранспортёры, боеприпасы, запасные части и ремонтное оборудование. Латвийские компании были выбраны для поставки в Украину 12 000 дронов. В рамках европейской инициативы Коалиция Дронов (направленной на защиту от РФ), инициаторами которой являются Латвия совместно с Великобританией, обязательства в общей сложности составили более одного миллиарда евро. Латвия имеет наработки в программном обеспечении, необходимом для дронов, применяемых в современной войне. Развитие технологий и производства предоставит латвийским компаниям возможность экспорта. В общеевропейском контексте массовое производство дронов в Латвии усилит боевые возможности Европы, которая вынуждена готовиться к современной войне на фоне угрозы со стороны России, обладающей широким арсеналом различных дронов. Сотрудничество Украины с Латвией создаёт платформу, которую могут использовать и другие страны Европы. То есть, такое производство является стратегической, экономической и технологической инвестицией для Латвии и Европы. Латвийские компании получают контракты, технологии, опыт. Латвийская армия – новый класс современного вооружения. Европа получает усиление своей промышленности, расширение производственных цепей, повышение безопасности.

Совместные с Украиной проекты позволяют латвийским компаниям осваивать новые технологии (FPV дроны, автономные системы) и получать опыт, который можно монетизировать на европейском рынке. Таким образом Латвия получает преимущество в быстро растущей индустрии. Наличие сильной оборонно-промышленной базы усиливает обороноспособность Латвии и её роль в НАТО и ЕС. Благодаря сотрудничеству с Украиной, происходит увеличение экспортных возможностей латвийских компаний и их интеграция в международные цепи, латвийские компании становятся поставщиками для международной Коалиции Дронов. Участие в производстве дронов, которые через Украину могут попадать на другие рынки, повышает конкурентоспособность латвийской промышленности. Развитие латвийского военно-промышленного комплекса становится экономичным мультипликатором и запускает цепи создания добавочной стоимости. Контракты на десятки миллионов евро означают денежный прилив, рабочие места, развитие смежных отраслей (электроника, программное обеспечение, логистика). Другие страны Европы будут привлекаться к реализации производства дронов в Латвии, что будет создавать производственные и инжиниринговые цепи, что будет способствовать экономическому, продуктивному и социальному росту других многих регионов ЕС. Европа получает безоговорочные стратегические выгоды. Партнёрство с Украиной повышает региональную стабильность, что является косвенной экономической выгодой из-за снижения рисков для территории стран Балтии, поскольку уменьшается вероятность российского вторжения.