Я усім рекомендую не думати про міжнародне право і не захоплюватися моментом, а думати, чого ми можемо навчитися і як ми можемо отримати з цього бенефіти:

Видео дня

1. Якщо захоплення президента і першої леді це правда, то за жодних обставин це не могло бути зроблено без агентури у ближньому оточенні. А таку агентуру можна здобути виключно шляхом пропозиції кращого майбутнього з достатком і безпекою.

От і подумайте, чи готові ви простити Сергію Кирієнку усі його злочини і запропонувати безпеку і вічну пенсію за рахунок українських платників податків. Якщо ні - ну, тоді про Каракас не п*здіть

2. Захоплення президента і ліквідація ватажків самі по собі ні про що не говорять. Потрібна друга стадія перехоплення влади.

Не розвал

Не оці влажниє мєчти про парад суверенітетів.

Хто буде представляти легітимність у Каракасі?

Як завести туди нобелівську лауреатку?

(До речі, шо там нащьот Навальної?)

3. Як поставити під контроль мільярдні бізнеси по виробництву наркотиків? Адже викорінити їх не можливо, скількох президентів не викрадай?

ДумуйТЕ!

У вас тепер віце-президентом розвідник працює!