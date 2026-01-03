Блог | Военная операция в Венесуэле: чему мы можем научиться и как извлечь из этого бенефиты?
Я усім рекомендую не думати про міжнародне право і не захоплюватися моментом, а думати, чого ми можемо навчитися і як ми можемо отримати з цього бенефіти:
1. Якщо захоплення президента і першої леді це правда, то за жодних обставин це не могло бути зроблено без агентури у ближньому оточенні. А таку агентуру можна здобути виключно шляхом пропозиції кращого майбутнього з достатком і безпекою.
От і подумайте, чи готові ви простити Сергію Кирієнку усі його злочини і запропонувати безпеку і вічну пенсію за рахунок українських платників податків. Якщо ні - ну, тоді про Каракас не п*здіть
2. Захоплення президента і ліквідація ватажків самі по собі ні про що не говорять. Потрібна друга стадія перехоплення влади.
Не розвал
Не оці влажниє мєчти про парад суверенітетів.
Хто буде представляти легітимність у Каракасі?
Як завести туди нобелівську лауреатку?
(До речі, шо там нащьот Навальної?)
3. Як поставити під контроль мільярдні бізнеси по виробництву наркотиків? Адже викорінити їх не можливо, скількох президентів не викрадай?
ДумуйТЕ!
У вас тепер віце-президентом розвідник працює!