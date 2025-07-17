Во Львове ликвидировали 'холм славы' советского оккупационного режима: Садовый предложил обменять эксгумированные останки на пленных украинцев. Фото

В среду, 16 июля, во Львове перестал существовать холм Славы советского оккупационного периода. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Всего было обнаружено 355 останков. Чиновник предложил обменять их на украинских защитников.

"Готовы обменять все эти останки на украинских защитников. Работы проводили по всем разрешениям, под наблюдением специалистов", – говорится в сообщении чиновника.

Отмечается, что все останки вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище.

Садовый добавил, что во время эксгумации обнаружили несоответствие в количестве плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала – только пуговицу, остатки униформы, обувь и гвардейские значки.

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"Металлические гирлянды с колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "вечного огня". Следующий шаг — открытая дискуссия о новом значении этой территории.без имперских мифов. С уважением к памяти. Спасибо всем за работу!" – резюмировал Садовый.

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