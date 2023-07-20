Власти США работают со странами Глобального Юга, чтобы вернуть Россию в зерновое соглашение: что известно

Соединенные Штаты Америки работают над тем, чтобы вынудить Россию вернуться к зерновому соглашению. Для этого Вашингтон сотрудничает со странами Глобального Юга, чтобы те потребовали от РФ соответствующих действий.

Видео дня

Об этом интервью "Суспільному" рассказала Саманта Пауэр, администратор Агентства США по международному развитию (USAID). Глобальный Юг – это, по классификации Всемирного банка, страны с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.

По словам Пауэр, сейчас власти США сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны Глобального Юга призвать РФ вернуться в Черноморскую зерновую инициативу.

"И я, и президент Байден сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть страны – в частности, Глобального Юга, Африки – самим призвать Россию вернуться в соглашение", – сказала она.

Пауэр объяснила, почему США так стремятся вернуть Россию в сделку. Причина заключается в том, что экспорт через Черное море будет дешевле других способов вывоза зерна. В то же время, говорит она, это возможно только в том случае, если РФ будет обеспечивать безопасность таких грузов.

Также представительница Штатов рассказала об альтернативных путях экспорта украинского зерна. Их уже использует наша страна.

"Это альтернативы, которые украинцы строили с начала полномасштабного вторжения. Использование железной дороги, Дуная, автодорог. Сейчас эти альтернативные пути помогают вывозить 3 миллиона метрических тонн зерна в месяц. Это большое улучшение, но эти маршруты не полностью компенсируют то, что было раньше", – отметила Пауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений по зерновому соглашению. Он посетовал на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!