Власти готовятся к выборам и планируют устранить Порошенко из-за так называемого 'угольного дела' - заявление адвокатов

Адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что власти готовятся к выборам и планируют устранить лидера оппозиции Петра Порошенко из политического процесса из-за активизации так называемого "угольного дела".

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Об этом юристы сказали после заседания Печерского суда. Их цитирует портал "Европейской солидарности".

По словам Ильи Новикова, введение незаконных, неконституционных санкций – это тоже один из инструментов блокирования политической деятельности лидера "Евросолидарности".

"Сегодня мы получили подтверждение нашего тезиса, что это дело и вообще все, что у нас происходит – все это имеет смысл в контексте подготовки к выборам. Владимир Зеленский, подписывая санкции 12 февраля этого года против Петра Порошенко, фактически объявил о начале предвыборной кампании. Он зачищает политическое пространство. Он обеспечивает, чтобы не только формально из-за запрета участвовать в выборах, которая вытекает из санкций, а также из-за того, что у Порошенко будут, как они планируют, заморожены, а впоследствии и конфискованы все его активы, и также из-за того, что Порошенко будет привязан к суду, на который он будет ходить, пока они не будут. для переизбрания президента Зеленского на второй срок, на который он нам всем обещал, что он не уйдет", – сказал Илья Новиков.

"Сейчас именно в Печерском суде нам анонсирована вторая серия этих предвыборных мер предвыборной кампании президента Зеленского. Я иначе трактовать не могу", – считает Новиков.

"Здесь даже не о выборах идет речь, а о том, чтобы любой ценой удержать власть, методами, более характерными для государства-агрессора и с помощью людей, многие из которых связаны очень тесно с государством-агрессором. И здесь было уже ясно видно, что уже не до того, чтобы даже притворяться, что здесь будет какое-то правосудие", – добавил адвокат Игорь Головань.

"Мы видели, как следствие, то есть прокурор и следователь откровенно и открыто манипулировали, они обратились с одним ходатайством, которое попало к одному судье, посмотрели, тот судья ненадежен, они подали другое ходатайство другому судье, считали, что вот этот судья достаточно надежен, чтобы выполнить все их прихоти. Там масса процессуальных нарушений, нарушений закона. То есть, речь идет о том, чтобы любым способом, несмотря ни на какие нарушения, заблокировать деятельность Петра Порошенко как лидера оппозиции и проложить путь к абсолютной власти для Зеленского", – говорит Головань.

Как стало известно, судья Печерского суда начал оглашение решения суда в 16.09, а соответствующее видео ДБР было записано часом ранее.

Как известно, 30 января Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Петра Порошенко от заседаний Верховной Рады на полгода. "За" проголосовали депутаты от "Слуги народа" и бывшей ОПЗЖ.

Петру Порошенко неоднократно незаконно блокировали заграничные поездки по приглашению западных партнеров и влиятельных международных организаций.

12 февраля СНБО принял антиконституционное решение о введении санкций против Петра Порошенко, которое своим указом ввел в действие президент Зеленский. Впоследствии документы о введении санкций на официальных государственных ресурсах подменили из-за грубых ошибок, фактически сфальсифицировав их.

Следствием санкций также может быть передача активов Петра Порошенко в управление АРМА, что исключит возможность масштабной помощи Вооруженным Силам Украины.

С начала полномасштабного вторжения пятый Президент направил на дроны, средства РЭБ и другую технику для сил обороны 7 млрд грн собственных средств.