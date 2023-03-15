Визит Си Цзиньпина в Москву и вероятная встреча с Зеленским – кому будет передан ультиматум

13 марта 2023 года большинство СМИ в Украине и мире сообщили о том, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует официальный визит в Москву в конце этого месяца. Сразу после этого появилась информация о планах китайского лидера встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, правда, в онлайн-формате. Это может быть первым контактом столь высокого уровня между китайским и украинским руководством с начала российской агрессии. Как пишет The Wall Street Journal, "прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца в Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе. Это также укрепит авторитет Пекина как глобального посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном".

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Встреча двух диктаторов должна настораживать

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что возможная встреча с президентом Украины планируется не до, а после визита в Москву, что означает лишь одно – тональность и акценты разговора с Владимиром Зеленским будут определяться по итогам кремлевских переговоров. Не исключено, что таким образом Владимир Путин будет пытаться передать ультиматум Украине, который должен, по его мнению, сорвать украинские планы весенней операции по освобождению оккупированных территорий. Нет никаких сомнений в том, что престарелый китайский диктатор Си Цзиньпин абсолютно солидарен со своим кремлевским коллегой в антизападных и антиамериканских взглядах, а также является заложником имперских мифов о "величии и непобедимости Поднебесной", опять же, как и нынешнее российское руководство. Поэтому он не желает поражения путинской автократии, но пока не готов к открытому противостоянию с Западом, что делает его поведение весьма непредсказуемым.

Китай до сих пор неадекватно воспринимает ситуацию, сложившуюся в украинской войне

Об уровне китайской военно-политической аналитики может ярко свидетельствовать статья японского издания Nikkei Asia, в которой говорится о следующем. За два месяца до того, как Китай представил свой "мирный план" по ситуации в Украине, в КНР вышел отчет от ведущего аналитического центра в Пекине, контролируемого Компартией. В отчете прогнозируется окончание боевых действий в Украине летом 2023 года, причем успехом российских войск. Фактически высшее руководство Китая предлагает "мирный план", исходя из писавшегося в декабре 2022 года отчета, основываясь на тогдашних данных. По состоянию на сегодняшний день российская армия провалила все попытки масштабного зимнего наступления, понесла тяжелые многотысячные потери личного состава и техники при штурме Соледара, Бахмута, Угледара, Авдеевки и т. д. В то же время ВСУ активно формируют новые бригады для наступления, а страны НАТО за это время согласовали предоставление Украине новых видов вооружений, а именно: танков и БМП западного образца, современных систем ПВО, а также больших объемов другой военной техники и боеприпасов, необходимых для наступательных операций.

Основные варианты последствий визита Си Цзиньпина в Россию

Как бы то ни было, в контексте предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию и возможного разговора с украинским президентом можно спрогнозировать три основных варианта развития событий и их последствия. При первом, неблагоприятном сценарии можно ожидать договоренности Пекина и Москвы об усилении военного и экономического сотрудничества, возможных поставок китайского оружия и боеприпасов, формирования единого фронта "борьбы с Западом" с привлечением Ирана, Беларуси и других стран-изгоев и готовности Китая в будущем к силовой операции по захвату Тайваня. Такой вариант крайне негативен не только для Украины, но и для всего мира, поскольку он приближает большие страны к открытому военному противостоянию, что фактически будет означать начало Третьей мировой войны.

С другой стороны, большинство экспертов не особо верят в негативный сценарий поведения Китая. Однако вероятность оптимистичного варианта также не слишком велика. При таком развитии событий Си Цзиньпин может призвать российского президента прекратить войну и вывести войска из Украины, чтобы избежать "позорного поражения" и потери боеспособности своей армии. Это должно сорвать планы США и Запада, которые, согласно риторике Москвы и Пекина, используют войну в Украине для разрушения Российской Федерации. С любой точки зрения, такое предложение действительно весьма рационально и может обезопасить путинский режим от гораздо больших потрясений. К сожалению, рациональность китайского диктатора намного выше адекватности главы Кремля, поэтому даже в этом случае советы китайских партнеров могут остаться без внимания.

Китай продолжит ждать победителя в войне

Наконец, третий вариант весьма вероятен, учитывая, что официальная позиция Пекина за год практически не изменилась. Для Китая эта война все равно остается локальным конфликтом на другом краю света. Сейчас экономические интересы КНР практически не пострадали, а скорее наоборот – антироссийские санкции серьезно играют на руку китайской экономике. Пекин продолжает сигнализировать о своих "мирных намерениях" по тайваньскому вопросу и готовности к взаимовыгодному партнерству с Западом. Об этом свидетельствуют недавние слова Си Цзиньпина о необходимости "способствовать мирному развитию отношений по обе стороны пролива".

Следовательно, существует высокая вероятность того, что визит китайского лидера будет носить "миротворческий" характер и, как всегда, способствовать в первую очередь продвижению экономических интересов Китая. Взаимное истощение России и Запада выгодно только Китаю, поэтому не стоит ожидать от Пекина серьезных усилий по прекращению войны. Это означает, что Украина должна продолжать подготовку к освобождению своих оккупированных территорий, что в случае успеха будет признано всем миром и станет фундаментом окончания войны на наших условиях.