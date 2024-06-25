Вицеспикеры Совета и Сейма Кондратюк и Велиховская обсудили повестку заседания ПА Украина – Польша

Сопредседатели Парламентской ассамблеи Украина-Польша вицеспикеры Верховной Рады и Сейма Елена Кондратюк и Моника Велиховская обсудили повестку дня предстоящего заседания ассамблеи.

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Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады. Отмечается, что Елена Кондратюк находится с рабочим визитом в Польше.

"Обсудили подготовку и повестку дня следующего заседания ассамблеи. Планируем провести его в ближайшее время с участием украинских и польских депутатов и чиновников, экспертов", - написала Кондратюк в фейсбуке во вторник.

Кондратюк считает символичным, что в день начала переговоров по вступлению Украины в ЕС она находится в Польше.

"Именно Польша, как один из адвокатов евроинтеграции Украины, сделала очень многое, чтобы приблизить этот момент... Польша может поделиться с нами своим ценным и уникальным опытом непростых переговоров по вступлению в ЕС", - подчеркнула Кондратюк.

Она выразила надежду, что новоизбранные 53 депутата Европарламента от Польши и дальше будут неизменной опорой Украины и группой солидарности с ней.

"Обратилась с просьбой к Сейма Польши вслед за Сенатом принять резолюцию об осуждении массового похищения украинских детей россией. Для нас демонстрация единства двухпалатного парламента Польши в оценках преступлений против украинских детей очень важна", - подчеркнула Кондратюк.

Кроме того, вицеспикер Верховной Рады предложила польской стороне взять на особую опеку восстановление одного из важных инфраструктурных объектов в Украине.

Она также сообщила, что пригласила Велиховскую посетить с официальным визитом Украину.