Вицеспикер Кондратюк пригласила 110 стран мира к участию в Саммите мира

В рамках официального визита в Азербайджанскую Республику заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк приняла участие в шестом Международном форуме межкультурного диалога. На мероприятии представлены 110 стран, в частности многие страны Глобального Юга и мусульманского мира: Ирак, Малайзия, Алжир, Пакистан, Турция, Аргентина, Узбекистан, Марокко, Таджикистан, Испания, Саудовская Аравия, Италия и другие.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. Ее слова цитирует пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Во время своего выступления перед делегатами Форума вице-спикер украинского парламента рассказала об ужасных гуманитарных последствиях российской агрессии.

Отдельно Елена Кондратюк акцентировала внимание на подготовке к Саммиту мира в Швейцарии и поддержке десяти пунктов украинской Формулы мира Президента Зеленского.

"От имени Украины я пригласила страны-участницы Форума межкультурного диалога присоединиться к Саммиту. Для Украины это один из важнейших саммитов. Ибо это о справедливости! О мире! О мировой безопасности и международном праве!" – подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер парламента Украины также пригласила страны-участницы, особенно из мусульманского мира, присоединиться к Международной коалиции по возвращению украинских детей.

"Сегодня они услышали от меня правду о том, что происходит в моей стране. О горе, боли, разрушенных судьбах. Но и о добре и помощи, которую мы испытываем от многих стран. И о нашем национальном достоинстве и несокрушимости!", — подчеркнула Елена Кондратюк.