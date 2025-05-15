Виткофф в Катаре обсудил с лидерами ХАМАС прекращение войны в секторе Газы – СМИ

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке Стив Уиткофф якобы провел переговоры с представителями исламистской палестинской группировки ХАМАС. Встреча состоялась в столице Катара Дохе 14 мая.

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Об этом пишет издание Al Shorouk со ссылкой на источники. Переговоры прошли при участии катарских официальных лиц и были направлены на обсуждение возможностей прекращения войны ХАМАС и Израиля в секторе Газа и освобождения пленных.

Со стороны ХАМАС на встрече присутствовали высокопоставленные чиновники, включая лидера группировки в секторе Газа Захера Джабарина. С американской стороны в переговорах также участвовал специальный посланник президента США по вопросам израильских заложников Адам Белер.

"В ходе встречи стороны обсудили возобновление переговоров об освобождении израильских заключенных, в то время как ХАМАС поднял вопрос о необходимости прекращения войны и обеспечения полного вывода израильских войск из Газы в рамках любого предлагаемого решения", – говорится в материале.

Источники журналистов говорят, что результаты этих переговоров могут иметь решающее значение для нового раунда перемирия.

"Среди посредников в Дохе наблюдается большой оптимизм относительно возможности достижения соглашения о прекращении огня, особенно после недавнего "жеста доброй воли" со стороны ХАМАС, который включал освобождение американского солдата Идана Александера в прошлый понедельник", – говорится в материале.

Ожидается, что переговоры в Дохе продолжатся, сосредотачиваясь на достижении длительного перемирия и решении гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху накануне сказал, что страна может согласиться на краткосрочное прекращение огня для освобождения заложников, но не прекратит войну против ХАМАС ни при каких обстоятельствах, пока террористическая группировка не будет разгромлена.

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