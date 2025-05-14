'Мы идем до конца': Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию Израиля в секторе Газа в ближайшие дни

Израиль может согласиться на краткосрочное прекращение огня для освобождения заложников, но не прекратит войну против ХАМАС ни при каких обстоятельствах, пока террористическая группировка не будет разгромлена. И в ближайшие дни в сектор Газы "войдут все силы, чтобы завершить операцию".

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Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с ранеными резервистами ЦАХАЛа. В Times of Israel отметили, что это намерение было озвучено в то время, когда президент США Дональд Трамп отправлялся с визитом на Ближний Восток.

"Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы войдем [в Газу] со всеми силами, чтобы завершить операцию. Завершение операции означает подавление ХАМАС. Это означает уничтожение ХАМАС!" – сказал глава правительства.

"Уничтожение ХАМАС и освобождение всех наших заложников – это идет рука об руку. Вот как мы это делаем", – продолжил он.

Нетаньяху заверил, что если террористы скажут: "Погодите, мы хотим освободить еще 10 людей", – Иерусалим согласится, заберет их, но после этого "будет война". Ситуации, когда Израиль остановится, не будет.

"Временное прекращение огня – хорошо. Но мы пойдем до конца", – предупредил политик.

"Мы уже создали руководящий орган, который позволит [мирным жителям] уйти, но главная проблема в следующем – нам нужны страны, готовые их принять. Это то, над чем мы сейчас работаем", – добавил он, имея ввиду беженцев из анклава.

Нетаньяху уверен, что больше половины населения покинет территорию, когда Израиль организует эвакуацию. И в итоге военной операции "ХАМАС там не останется".

Как писал OBOZ.UA, Израиль может "предоставить окно" для обмена военнопленными и заложниками с террористами ХАМАС перед более масштабным наступлением на сектор Газа. СМИ предполагали, что временные рамки потенциальной сделки будут исходить из плана визита в регион президента Дональда Трампа.

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