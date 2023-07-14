Очередной саммит НАТО прошёл в Вильнюсе. Брюссель, Вашингтон и другие столицы стран-членов Альянса в основном довольны. Ещё одна страна стала частью Североатлантического договора, и это Швеция. Анкара дала своё согласие на членство Швеции взамен поддержки Турции на пути интеграции в Евросоюз. Все довольны, особенно после разворота Эрдогана в сторону западных союзников, что сразу же вызвало раздражение Москвы, которая записала Турцию в список вражеских стран.

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Но всё же главным вопросом саммита была Украина. Киев просил определить сроки, когда Украина может стать членом пакта НАТО. Президент Владимир Зеленский заявил, что было бы абсурдно не предложить Украине сроки членства в НАТО на саммите в Литве. "Это беспрецедентно, если не установлены сроки ни для приглашения (вступление в НАТО), ни для членства. При этом добавляется расплывчатая формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

На саммите из-за разногласий среди государств-членов НАТО Киев не получил ни даты вступления в НАТО, ни прямого приглашения вступить в Альянс после окончания войны с Россией. Президент Украины заявил, что многолетняя неопределенность в отношении членства Украины в НАТО будет означать, что "осталась возможность компромисса по членству Украины в НАТО в переговорах с Москвой, а для России это мотивация продолжать террор".

Позицию Украины поддержали 23 страны-члена Альянса из 31. Они письменно поддержали стремление Киева получить приглашение в НАТО после окончания войны с Россией. Но против выступили США и Германия, что, похоже, и сыграло решающую роль в случившемся. Вашингтон и Берлин настаивали на выполнении Киевом ряда обязательств, необходимых для получения приглашения вступить в Организацию. При этом генсек Альянса Столтенберг заявил, что после этого саммита Киев стал на шаг ближе к НАТО. Было принято совместное решение, что Украине не нужно проходить стадию выполнения Плана действий о членстве, которая была обычной процедурой получения приглашения. Однако Киев также не получил решения о том, что, когда придёт время, он может начать процедуру получения членства в Организации по сокращённой процедуре, как это было в случае с Финляндией и Швецией.

После начала российского вторжения в Украину Хельсинки и Стокгольм почувствовали угрозу своей государственности со стороны Москвы. Кремлёвская пропаганда стала открыто говорить об возобновлении Советского Союза и даже Российской империи. В первом случае должны исчезнуть как бывшие советские республики 14 независимых государств, в том числе три страны-члена НАТО - Литва, Латвия и Эстония. Во втором случае Москва планировала оккупировать плюс ещё две страны — Финляндию и Польшу. У Польши гораздо меньшая граница с Российской Федерацией, чем у Финляндии, и гораздо более крупная армия, интегрированная в систему обороны Североатлантического союза. У Хельсинки всего этого не было, и он решил перебраться под зонтик безопасности НАТО. Швеции и близко не угрожала такая опасность, но она решила пойти на вступление в Альянс вместе с соседней Финляндией, в которой проживает довольно большое шведское меньшинство. Поскольку Швеция и Финляндия являются членами Европейского Союза, а большинство стран ЕС также входят в систему пакта НАТО, переговоры о вступлении в Организацию прошли достаточно просто и без каких-либо проблем. Только Турция заблокировала членство Швеции, что сразу же было положительно оценено Кремлём. Венгрия по указанию Москвы также начала следовать за позицией Анкары. Однако в Вильнюсе Эрдоган убрал своё вето, и к нему присоединился Орбан, чтобы не оставаться в одиночестве виновником провала процесса расширения Альянса. Путин сразу же дал открытый сигнал Брюсселю, что он не доволен, но после попытки государственного переворота ПВК Вагнера его позиции сильно ослабли внутри страны и в мире, и это хорошо понимали во многих центрах принятия решений, особенно в Турции. Таким образом, в Вильнюсе был достигнут консенсус по этому вопросу, и это существенная добавочная стоимость этого саммита. Так что Финляндию Альянс принял, а Украине была предложена лишь поддержка, и это несколько беспокоило Киев. Понятно, что Финляндия бесспорно принадлежит западному миру, но Киев в средние века до прихода монголов (в 1240 г.) был одним из трёх крупнейших городов Европы по размерам, будучи столицей самой большой страны на европейском континенте в то время как Киевская Русь. Поэтому неудивительно, что нынешние украинцы даже не хотят и слышать, чтобы быть под Москвой, которая в домонгольский период едва существовала как маленький городок.

Во второй день саммита Президент Украины Зеленский провёл двусторонние встречи с премьер-министром Канады Трюдо, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Великобритании Сунаком и президентом США Байденом, а также принял участие в первом заседании Совета Украина-НАТО. На двусторонних встречах были согласованы конкретные формы военного сотрудничества и западной поддержки Киева новыми видами вооружений. Во второй день саммита страны-члены G-7 договорились о гарантиях безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский искренне поприветствовал их совместный документ, лишь подчеркнув, что эти гарантии не могут заменить будущего членства Украины в НАТО.

Москва ответила на всё это в духе своей пропаганды. Министр иностранных дел России Лавров заявил, что "вооруженный конфликт в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от своих планов доминировать и победить Москву". Ведь сам сказал, значит, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будет побеждён Кремль. В то же время на саммите в Вильнюсе союзник Кремля Виктор Орбан заявил, что НАТО должно прекратить вооружать Украину и искать мира с Москвой. Но он остался один в своей попытке защитить своих родственников в России, поскольку венгры имеют западносибирское происхождение. Кажется, Орбан до сих пор не может понять, что лучше быть частью западного мира, чем Западной Сибири.

В завершении саммита в Вильнюсе Генеральный секретарь Альянса Столтенберг резюмировал, что теперь Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. "Мы направим Украине приглашение для членства в Организации, как только союзники согласятся, что все условия выполнены. Это послание всех стран НАТО на пути Украины к членству в Альянсе". На заключительной пресс-конференции в Вильнюсе президент Владимир Зеленский также выразил удовлетворение результатами саммита в Литве, добавив, что его результаты были бы даже идеальными, если бы Украина получила приглашение.