Верховная Рада впервые с начала полномасштабного вторжения РФ возобновила прямые трансляции заседаний

Сегодня, 16 сентября, Верховная Рада Украины впервые с начала полномасштабного вторжения возобновила прямую трансляцию пленарных заседаний. Работу парламента транслирует в прямом эфире телеканал "Рада".

Видео дня

Трансляция также доступна в YouTube-канале телеканала. Во вторник в парламенте провели заседание 14-й сессии IX созыва.

Постановление о возобновлении трансляций депутаты приняли 226 голосами 4 сентября.

Прямые эфиры из зала заседаний были запрещены с начала полномасштабной войны из соображений безопасности.

Решениями парламента от сентября 2022 и февраля 2023 годов был установлен особый режим работы Верховной Рады и ограничено распространение информации о заседаниях в прямом эфире.

Отдельные нардепы сообщали о принятых решениях в соцсетях и вели прямые эфиры в YouTube.

Дополняется...