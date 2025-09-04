В Украине возобновят прямые трансляции заседаний Верховной Рады: нардепы поддержали решение

Депутаты Верховной Рады в четверг, 4 сентября, 266 голосами приняли решение о возобновлении трансляций заседаний парламента. Прямые эфиры заседаний были запрещены с начала полномасштабного вторжения России.

О результатах голосования проект постановления № 13719 сообщают нардепы из зала парламента.

"После почти четырех лет "Рада" (телеканал. – Ред.) возобновила свою трансляцию заседаний парламента", – написал в своем Telegram-канале Ярослав Железняк.

В то же время, по его словам, возобновить именно сегодня трансляцию не смогли: за – только 146 голосов.

Поэтому телеканал "Рада" заработает только с середины сентября, сообщил Железняк.

Со своей стороны нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что проголосованное постановление вступит в силу, после того, как его подпишет спикер Верховной Рады, "и после того, как сказал председательствующий "будут решены технические вопросы".

"Предложение прямо сейчас возобновить трансляцию отдельным решением "Слуги" провалили. Поэтому до сих пор ждем, когда это произойдет", – написал он.

Что предусматривает постановление

Проект постановления № 13719, поданный группой депутатов, среди которых председатель парламента Руслан Стефанчук, был зарегистрирован 29 августа.

Необходимость его принятия обосновывается изменением ситуации с безопасностью и необходимостью повысить прозрачность работы Верховной Рады даже в условиях военного положения.

Документ уточняет порядок работы парламентского телеканала "Рада", который будет транслировать открытые заседания.

Также в постановлении прописана организация выступлений и заявлений руководства Верховной Рады, а также проведение брифингов нардепов.

Авторы документа указывают, что трансляции будут способствовать подотчетности перед гражданами и укрепят доверие общества. Это также поможет выполнить международные рекомендации, в частности разработанные в рамках Диалогов Жана Моне за мир и демократию.

При этом в пояснительной записке говорится, что восстановление прямых эфиров должно происходить с учетом требований безопасности. Для этого планируется отменить действующий запрет на распространение информации о ходе заседаний.

Почему трансляция заседаний Рады была запрещена

Прямые эфиры заседаний были запрещены с начала полномасштабного вторжения РФ по вопросам безопасности, что было связано с решениями парламента от сентября 2022 и февраля 2023 годов.

Эти решения установили особый режим работы Рады и ограничили распространение информации о ходе заседаний в прямом эфире.

Отдельные депутаты сообщают о принятых решениях из зала голосования и ведут прямые эфиры через Youtube.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 июля впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину запустили трансляцию заседания Рады. Однако оно началось со столкновений между парламентариями.

