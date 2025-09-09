В Украине возобновили прямые трансляции заседаний Верховной Рады: когда и где смотреть

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал постановление о возобновлении трансляций пленарных заседаний парламента. Поскольку ближайшее заседание запланировано на 16 сентября, начиная с этого дня включительно трансляции заседаний Рады будут идти вживую на телеканале украинского парламента.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Он поблагодарил "за честный диалог и это решение" спикера Рады Руслана Стефанчука и коллег, которые поддержали постановление.

"Теперь точно: достигли. Вы достигли. Люди с картонками, люди в комментариях, медиасообщество и все-все, кто хочет видеть Раду более открытой. Это ваша победа", – отметил народный избранник.

Ярослав Юрчишин напомнил, что ближайшее заседание назначено на 16 сентября. Эта дата должна стать началом, с тех пор вы постоянно сможете видеть трансляции вживую на телеканале "Рада", добавил он.

Согласно карточке законопроекта, Стефанчук подписал принятое постановление еще 8 сентября. В тот же день его переслали для обнародования в "Голосе Украины", официальном печатном издании парламента, поскольку постановление будет считаться действующим только после его публикации.

Что предшествовало

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады были приостановлены – как сообщалось, "по соображениям безопасности".

В конце июля 2025 года украинцы призвали Верховную Раду возобновить онлайн-трансляции пленарных заседаний. Соответственно, уже 1 сентября в Раде зарегистрировали проект постановления №13719 о восстановлении прямых трансляций открытых пленарных заседаний.

А 4 сентября Верховная Рада уже приняла указанное постановление. Как сообщалось, решение было принято, чтобы "сделать работу парламента более открытой и прозрачной", а также "повысить доверие граждан" и "улучшить сотрудничество" с медиа.

Как сообщал OBOZ.UA, первое включение заседания Рады в украинский эфир состоялось несколькими днями ранее. А именно – 31 июля впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину показали заседание Рады. Однако оно началось со столкновений между парламентариями.

