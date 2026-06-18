Верховная Рада соберётся на внеплановое заседание по требованию "Евросолидарности", – Герасимов

Верховная Рада соберётся на внеплановое заседание по требованию "Европейской Солидарности".

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Об этом в соцсетях сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Накануне мы направили руководству парламента, лидерам фракций и групп письма о проведении срочного заседания, на котором мы должны вернуть Министерству обороны 40 миллиардов гривен, которые были фактически украдены у армии на прошлой неделе из-за бюджетных махинаций. Эти средства должны пойти, в том числе, на укрепление ПВО, защиту гражданского населения и критической инфраструктуры, а не тратиться на популистские кэшбэки, "е-баки" и бессмысленные километры железной дороги", – напомнил народный депутат.

Фракция "Европейская Солидарность" также требует от правительства отчитаться о том, куда были потрачены средства Резервного фонда, который исчерпался в первом квартале этого года.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" требует вернуть в бюджет Минобороны на закупку вооружения 40 млрд грн, которые были изъяты в Резервный фонд, а деньги фонда тратить исключительно на восстановление разрушенных объектов, помощь пострадавшим и ликвидацию последствий российской агрессии. Резервный фонд используется правительством в ручном режиме, средства из него бесконтрольно расходуются на популистские инициативы власти.