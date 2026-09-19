Верховная Рада объявила перерыв на целых 26 дней: в чем причина

Верховная Рада Украины не будет проводить пленарные заседания в течение 26 дней — с 17 сентября по 13 октября. Длительная пауза связана с проблемами при голосовании по необходимым международным обязательствам и финансовыми трудностями государства.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. В то же время календарь парламента подтверждает, что после пленарного заседания 17 сентября следующие пленарные заседания запланированы на октябрь.

Перерыв в пленарной работе Верховной Рады продлится почти месяц. Возможно , это связано с проблемами при голосовании по международным обязательствам Украины.

Отдельно он обратил внимание на финансовую ситуацию. Из-за проблем с финансированием уже были отложены капитальные расходы, в частности строительство и ремонт инфраструктурных объектов — больниц, школ и укрытий. Часть таких работ, по словам нардепа, перенесли на декабрь.

Официальный календарь Верховной Рады свидетельствует, что 17 сентября парламент провел пленарное заседание, после чего в графике указан непленарный период. На сайте парламента также указано, что шестнадцатая сессия IX созыва длится с сентября 2026 года по январь 2027-го.

При этом сам перерыв в пленарных заседаниях не означает полного прекращения работы парламента. В календаре Верховной Рады на этот период предусмотрены заседания комитетов и другие парламентские мероприятия.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады запланировано на 13 октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году народным депутатам Украины резко увеличили компенсацию расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий: ранее ее размер определялся на уровне одной месячной зарплаты нардепа, а законом о госбюджете на 2026 год установлены три месячные зарплаты. Эти деньги не облагаются налогом, а за первое полугодие на такие выплаты из бюджета уже выделили 382,97 млн грн.

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