Как известно, председатель Верховной Рады, один из идеологов "Слуги народа", академик Стефанчук продолжает убеждать нас, что большинство депутатов ПРОТИВ запрета деятельности церквей МОСКОВСКОГО патриархата в Украине.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю історію питання.

З огляду на ПРИНЦИПОВУ відмову очільників філії Московського патріархату в Україні ОФІЦІЙНО розірвати організаційний і так званий духовний звʼязок з церквою Кіріла-Путіна під час ВІЙНИ відбулися такі події:

– 1 грудня 2022 року президент України ввів у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), де містився припис Кабінету Міністрів:

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внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо УНЕМОЖЛИВЛЕННЯ діяльності в Україні афільованих із центром впливу в Російській Федерації релігійних організацій…;

– 19 січня 2023 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", де передбачено правовий механізм ПРИПИНЕННЯ у судовому порядку діяльності релігійних організацій за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику сфері політики або прокурора;

– 21 лютого 2023 року комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення підтримати даний закопроект в першому читанні…

Вже більш як 7 МІСЯЦІВ голова Верховної Ради Стефанчук САМОЧИННО і ПРОТИЗАКОННО не вносить законопроект Зеленського-Шмигаля на розгляд парламенту… бо вважає, що немає голосів?!

Принагідно зауважу, що у відповідності із результатами соціологічних досліджень, біля 70 відсотків опитаних громадян нашої Держави підтримують заборону діяльності церков Московського патріархату в Україні!

Що ж насправді відбувається – запитаєте Ви?

Є лише дві відповіді:

– або нас дурять, а "ідеолог влади" Стефанчук виконує роль непатріотичного цапа-відбувайла на тлі патріотичного президента, РНБО та уряду;

– або це дійсно позиція керівництва Верховної Ради і фракції "Слуги народу", які під час ВІЙНИ російської орди вбивць, ґвалтівників і мародерів проти українського народу, тишком-нишком продовжують молитися московським попам, як ще донедавна голова СБУ Баканов і К.

ВИСНОВОК.

Українська громадськість зобовʼязана ДОМОГТИСЯ від ВР розгляду та ухвалення Закону про заборону будь-яких релігійних організацій, які повʼязані з країною-терористом.

Це той випадок, що не лише петиції, але й пікетування ВР корисні, бо днями 35 тисяч хасидів відсвяткували Новий рік під час воєнного стану і влада та поліція їх захистила!

І, звісно, суспільство ПОВИННО ЗНАТИ поіменно "народних депутатів", які досі захищають діяльність в Україні церкви вбивці Путіна, щоб знову не помилитися на виборах!