Вэнс не собирался ссориться с Зеленским и считает, что был спровоцирован – NBC

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не собирался вступить в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленский. Источники, близкие к Белому дому, утверждают, что вице-президента якобы "спровоцировали".

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По словам источником, причиной конфликта в окружении Вэнса считают "поведение" Зеленского. Об этом говорится в материале американского издания NBC News.

Конфронтация с Зеленским в Овальном кабинете была гораздо более холодной. Однако, как утверждают люди, близкие к вице-президенту США, спор был спровоцирован не вопросом журналиста, а "поведением Зеленского в дипломатической среде".

Источник, знакомый с планированием встречи в Белом доме, утверждает, что у Вэнса не было заранее определенной стратегии, чтобы противостоять Зеленскому так, как он это сделал. При этом источники заявили, что Вэнс "счел необходимым ответить", поскольку посчитал, что Зеленский "ведет себя неоправданно провокационно".

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Ранее сообщалось, что демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.

К слову, OBOZ.UA решил узнать, что думают чат-боты с генеративным искусственным интеллектом о споре в Белом доме.

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