Вениславский объяснил, почему нельзя увольнять Шмыгаля с должности премьера во время военного положения

Пока в Украине действует военное положение, увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля невозможно. Смена руководства правительства во время войны чревато опасными последствиями.

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В то же время может быть поднят вопрос о назначении на вакантные должности в отдельных министерствах. Об этом представитель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в интервью OBOZ.UA.

По его словам, в краткосрочной перспективе может быть поднят вопрос о назначении на вакантные должности в тех министерствах, где ныне не полноценные министры, а временно исполняющие обязанности.

"Этот вопрос точно будет поднят, об этом говорил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Но все зависит от того, будет ли представление на вакантные должности премьер-министра. На сегодняшний день его нет", – рассказал Вениславский.

В то же время он подчеркнул, что увольнение премьера во время войны не представляется возможным. Вениславский объяснил, что из-за смены руководства правительства может посыпаться вся исполнительная вертикаль власти.

"Закон о военном положении предусматривает, что во время войны полное изменение Кабинета министров невозможно. Это резонно: может посыпаться вся исполнительная вертикаль власти, что во время войны очень опасно. А увольнение премьер-министра автоматически по Конституции влечет за собой полное изменение состава правительства", – заявил нардеп.

Напомним, народный депутат Федор Вениславский подчеркнул, что по поводу легитимности действующего президента Украины не может быть сомнений, ведь согласно Конституции в условиях войны в стране выборы невозможны. Нельзя проводить голосование и с точки зрения обеспечения безопасности украинских граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что никто не согласится на длительную войну, которая будет продолжаться еще долгие годы. Однако если она все же затянется, государство будет искать решения для проведения выборов.

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