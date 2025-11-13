'Важно все реализовывать': Зеленский обсудил с сенаторами США потребности в оружии и увеличение санкционного давления на Россию. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с американскими законодателями, представителями Сената США. Украинский лидер обсудил с ними насущные потребности нашей страны, а именно – усиление ПВО, увеличение давления на Россию и усилия для возвращения украинских детей, которых похитила РФ.

Также президент Зеленский поблагодарил сенаторов за двухпартийную поддержку и лидера США Дональда Трампа "за некоторые инициативы, которые были обсуждены сегодня". Об этом рассказал сам глава украинского государства.

В частности, Владимир Зеленский говорил с сенатором от Республиканской партии, председателем бюджетного комитета Сената Линдси Грэмом, сопредседателем Комитета по иностранным делам Сената Джинн Шахин, сопредседателем Комитета Сената по вопросам ветеранов, сенатором от Демократической партии Ричардом Блюменталем, председателем политического комитета Демократической партии в Сенате Эми Клобучар, сенаторами от демократов Шелдоном Вайтгаузом, Майклом Беннетом, Адамом Шиффом и Ричардом Дурбиным.

Ситуация в Украине

Рассказывая о ситуации на фронте, Владимир Зеленский отдельно отметил, что в течение октября Россия потеряла наибольшее количество живой силы с начала полномасштабного вторжения – более 25 тыс. убитыми.

По словам президента, Россия не хочет останавливать войну, а только наращивает военное присутствие в Украине, поэтому на нее нужно увеличить давление. Отдельное внимание – использованию замороженных российских активов на защиту Украины.

Сенаторы сообщили, что со своей стороны работают над этим вопросом и готовят соответствующий законопроект.

Санкции против агрессоров

Владимир Зеленский также поблагодарил США и лично президента Трампа за принятые санкции и призвалпродолжить работу в этом направлении.

"Мы очень хотим, чтобы Сенат и Конгресс поддержали вторичные санкции. Я знаю, что это чувствительная тема, но для нас она очень важна. И, конечно, нам очень нужны ваши идеи относительно более сильных санкций против энергетики", – отметил украинский лидер.

Помощь Украине

Отдельно президент Украины проинформировал американцев об оружии, в котором Украина нуждается для защиты от российской агрессии. В частности,говорили о "Томагавках" и укреплении ПВО.

В свою очередь сенаторы Блюменталь и Грэм заверили, что продолжают работать над продвижением своих законопроектов о санкциях, а также о признании России спонсором терроризма, если она не вернет похищенных украинских детей. По их словам, этот законопроект имеет широкую двухпартийную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг Украины, больше не угрожает мировой войной. Он снова акцентировал на том, что ему удалось остановить восемь войн и урегулирование девятой является следующим его шагом.

В то же время Трамп заявил, что не исключает встречи с российским диктатором Путиным в Будапеште, отметив, что "всегда есть шанс, очень хороший шанс".

