'Важно, чтобы Глобальный Юг подтолкнул Россию к миру': Зеленский провел переговоры с президентом ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Главы государства созвонились по просьбе президента африканской страны.

Видео дня

Во время диалога Зеленский проинформировал коллегу из Африки о совместных с партнерами дипломатических усилиях для завершения войны. Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломатические усилия

Зеленский рассказал президенту ЮАР о продуктивных встречах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Вашингтоне. Глава государства подчеркнул, что война никому не была нужна, кроме России, и ее пора заканчивать, чтобы остановить убийства и разрушения.

В разговоре с африканским коллегой Зеленский в очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским диктатором Путиным. В то же время украинский президент отметил, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть переговорный процесс.

По словам Зеленского, важно, чтобы Глобальный Юг направил ответные сигналы и подтолкнул Россию к миру.

"Обсудили будущие контакты с партнерами – мои и Сирила, – а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога. Договорились быть на связи", – сообщил Зеленский.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов созвонился с российским диктатором сразу же после переговоров с европейскими лидерами. В Кремле подтвердили, что готовы к встрече между Украиной и Россией на высшем уровне. По предварительным данным, принимать участие в организации встречи будет в том числе Трамп.

Также известно, что встречу между Зеленским и Путиным планируют организовать уже до конца августа. Место встречи намерены объявить в ближайшее время.

Напомним, Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина – Россия – США должны состояться без всяких условий. Глава государства отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!