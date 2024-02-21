ВАСУ призвали не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОПК

Участники Объединения организаций работодателей "Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины" обратились в Высший антикоррупционный суд с призывом не допустить отстранения Сергея Пашинского от координации предприятий оборонно-промышленного комплекса, поскольку это однозначно нанесет ущерб интересам защиты государства и развитию отечественного независимого ОПК.

Напомним, 12 февраля Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины провели обыск в доме Председателя NAUDI Сергея Пашинского. Ему было объявлено подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного десять лет назад.

Авторы обращения отмечают, что Сергей Пашинский постоянно занимался развитием оборонного потенциала Украины – и как бывший исполняющий обязанности главы Администрации президента, и как председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, и являясь председателем Наблюдательного совета "Укроборонпрома", а также после истечение полномочий народного депутата.

"В частности, с его участием начинались самые известные украинские программы по производству ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", артиллерийских систем "Богдана", новых образцов бронетехники, минометов, боеприпасов, БпЛА, РЛС и средств РЭБ. Сергей Пашинский имеет прямое отношение к улучшению нормативно-правовой базы функционирования как сил обороны, так и оборонно-промышленного комплекса", – отмечается в документе.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года представители более полусотни предприятий отечественных производителей вооружения избрали Сергея Пашинского председателем Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

Основные вопросы, которые он занимает на этом посту:

создание равных условий для отечественных частных и государственных предприятий на рынке вооружения

релокация и защита предприятий

создание новых разработок с международными партнерами

изменение законодательной базы

поддержка научного потенциала оборонной индустрии усовершенствования системы подготовки кадров для предприятий ОПК.

Авторы обращения обращают внимание на то, что предприятия-участники Ассоциации являются крупнейшими поставщиками и производителями боеприпасов, РЛС, средств PEБ, БпЛА, минометов, артиллерийских систем, оптических приборов в Украине.

Сергей Пашинский сопровождает и координирует как национальные производственные программы, так и создает новые международные кооперационные связи. Имея профессиональное видение, законодательный и государственный опыт, доверие среди руководства Сил обороны и родов войск, значительную международную поддержку Сергей Пашинский с одним из крупнейших двигателей развития нового вооружения и увеличения объемов производства. В своей деятельности председатель Ассоциации отстаивает принципы прозрачного ценообразования и эффективного использования государственных средств", – говорится в тексте.

"Известно, что препятствование развитию украинского оборонного комплекса и дискредитация a6o ликвидация руководителей украинского ОПК были темами отдельного заседания российских спецслужб, для чего должна быть задействована враждебная агентура как в странах Европы, так и в Украине. Беспокоит тот факт, что возобновление уголовного производства НАБУ и СБУ и оглашение подозрения Главе Ассоциации почти совпало по времени с объявлением Сергея Пашинского в розыск российской федерацией", – добавляют авторы документа.

Обращение подписали руководители таких предприятий: ООО "Укрспецсистемс", ООО "ЮЭЙ ДЕФЕНС", ООО "НПП СПАЙТЕК", "Украинская бронетехника", ООО "ЭЙРЛОДЖИКС", ООО "Термал Вижн Текнолоджис", ООО "Радионикс", ООО "Трител", ООО "СЭЭ", ООО "Квертус", ООО "Укртак", ООО "Реформ", ООО "НПП "АСУ", ООО "Авиасервис-Киев", ООО НПП "Энергия 2000".