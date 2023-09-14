ВАКС заочно арестовал экс-министра здравоохранения Степанова: в чем обвиняют. Все подробности

Высший антикоррупционный суд Украины 13 сентября заочно взял под стражу бывшего директора ГП "Полиграфкомбинат", подозреваемого в завладении свыше 450 миллионов гривен. По данным СМИ, речь идет о Максиме Степанове – бывшем министре здравоохранения.

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Он возглавлял государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" с 2011 по 2016 годы. О решении суда сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры 14 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что мера пресечения была избрана следственным судьей по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП.

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – отметили представители ведомства.

Добавим: в начале 2023 года Степанов уехал за границу.

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