ВАКС принял решение: Тимошенко отреагировала на победу в суде относительно права на выезд за границу

Высший антикоррупционный суд Украины почти на каждом своем заседании доказывает сфабрикованность и политический заказ дела, которое НАБУ и САП возбудили против лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом заявила сама политик, комментируя новое решение ВАКС.

Она убеждена, что сегодняшнее решение суда об отмене запрета на выезд за границу для политической деятельности – еще один такой шаг к победе.

"Предыдущие суды отменили меры пресечения, запрещавшие мне общаться с депутатами, потом вернули сбережения, которые они забрали. Кроме того, они разрешили мне выезжать за пределы Киева. Шаг за шагом это дело рассыпается", – считает Юлия Тимошенко.

По ее словам, все это свидетельствует о том, что судьи все больше осознают политическую мотивированность дела: "Это не дело, а просто политическое преследование руководителя оппозиционной партии".

Юлия Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что НАБУ и САП, вместо реальной борьбы с многомиллиардной коррупцией в государстве, выполняют политический заказ.

"Наша команда – это бойцы, способные бороться, доказывать правду и побеждать. Я настроена только на полную победу. Я знаю, что очередная политическая репрессия закончится ее полным очередным провалом", – резюмировала лидер "Батькивщины".