В ВР зарегистрировали компромиссное постановление о переименовании населенных пунктов

В Верховной Раде зарегистрирован новый проект постановления о переименовании 328 населенных пунктов в рамках деколонизации.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, сегодня это постановление будет вынесено в зал.

"Среди соавторов постановления – руководство ВР, П.Порошенко, лидеры парламентских фракций", – пишет Геращенко.

"Как компромисс из постановления исключили 5 населенных пунктов, по которым будет зарегистрирован отдельный документ, который будет проголосован в октябре", – отмечает депутат.

"О переименованиях. Решения по новым названиям населенных пунктов сначала голосовали местные органы власти, в частности, облсоветы. Поэтому ВР должна выполнить свободу громад и проголосовать, наконец, постановление. И так, во время войны это важно. Ибо наша идеология "Прочь от Москвы" предполагает полный отказ от колониальных названий, навязываемых нам столетиями. Украинским городам и селам – украинские названия!", – резюмирует народный депутат.