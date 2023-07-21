В Верховную Раду Украины поступило заявление от Ткаченко на увольнение с должности министра культуры. Документ

Министр культуры Александр Ткаченко официально подал заявление об отставке с поста. Его заявление будет рассмотрено депутатами Верховной Рады на ближайшем заседании.

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Спикер парламента Руслан Стефанчук опубликовал документ на Telegram-канале. В заявлении указано, что Ткаченко уходит с должности по своей инициативе.

"Прошу уволить меня с должности министра культуры и информационной политики по собственному желанию в соответствии с законодательством о Кабинете министров Украины", – указано в заявлении чиновника.

Напомним, что Ткаченко подавал заявление об отставке еще до полномасштабного вторжения в 2021 году. Тогда причиной своего решения он называл сепарацию государственного кинопроизводства Украины от министерства под его руководством. Однако парламент не поддержал этой инициативы и Ткаченко сохранил за собой пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Зеленский, видимо, уставший от скандалов, связанных с Минкультом, обратился к премьеру Шмыгалю за заменой главы ведомства на кого-нибудь другого. Такое решение могло стать ответом на критику министра из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России.

Уже на следующий день стало известно, что Ткаченко на его должности может заменить львовянка Олеся Островская-Лютая, арт-менеджер и куратор современного искусства. Однако это лишь неподтвержденная официально информация.

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