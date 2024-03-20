В Верховной Раде готовят обращение к странам мира о непризнании Путина легитимным президентом РФ, – нардеп

Пока ни одна страна западного мира официально не заявила о готовности не признавать "выборов" в России и соответственно не признавать легитимность президентства Владимира Путина. Верховная Рада Украины приняла постановление о том, что наше государство не признает псевдовыборы в РФ и готовит обращение к странам мира о непризнании Путина легитимным президентом.

Об этом заявил глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в эфире "Радио Свобода". Он отметил, что такое обращение будет отражать общую позицию депутатов Верховной Рады Украины.

"Основной пункт, основная идея этого обращения состоит в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать Путина легитимным. Один из инициаторов – это председатель Верховной Рады. Ну, и наш комитет. Я активно участвовал в проработке этого важного документа", – сказал Мережко.

Он отметил, что ранее была обнародована резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом ко всем государствам-членам ПАСЕ не признавать легитимность Путина, изолировать его политически и не иметь с ним никаких контактов, за исключением двух моментов: если речь идет о мирных переговорах и если речь идет о гуманитарных вопросах.

"Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию Путина легитимным. То есть это результат деятельности украинской парламентской дипломатии. И я хотел бы напомнить, что был принят указ президента, в котором четко сказано, что Путин не может рассматриваться как представитель России, с ним нельзя вести переговоры. То есть это уже закреплено в правовой плоскости", – добавил Мережко.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в воскресенье, 17 марта, прошли незаконные выборы президента. Действующему диктатору Владимиру Путину "нарисовали" абсолютную победу с результатом более 87% голосов.

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