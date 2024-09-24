В Варшаве стартовало первое за 4 года заседание Парламентской ассамблеи Украина-Польша, – Елена Кондратюк

В Варшаве началось заседание Парламентской ассамблеи Украина-Польша.

Видео дня

На 13-й сессии ассамблеи председательствуют заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и Вицемаршалок Сейма Польши Моника Велиховская.

"Мы начинаем 13-ю сессию Парламентской ассамблеи Украины и Польши. Это первое заседание через 4 года. Собраться оффлайн было непросто. Но сегодня мы вместе здесь. Это свидетельство того, как близки наши страны, как мы партнеры. В условиях полномасштабной российской агрессии Украина и Польша сталкиваются со многими серьезными вызовами, на которые должны искать общие ответы", – отметила Сопредседатель ассамблеи, вицеспикер Елена Кондратюк.

По ее словам, ключевая на сегодня задача – не позволить какими-либо попытками расшатать хорошие украинско-польские отношения в экономике, в вопросах вступления Украины в ЕС и НАТО, безопасности или любой другой сфере.

"Уверена, что мы с вами как представители высших законодательных органов наших государств можем и даже должны сделать все возможное для усиления двусторонних связей, укрепления отношений добрососедства и партнерства. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча станет одной из важных ступенек на этом пути", – подчеркнула Елена Кондратюк, открывая заседание парламентской ассамблеи Украина-Польша.

13-я сессия ассамблеи посвящена обсуждению четырех тем.

Российская агрессия против Украины как общий вопрос для повестки дня европейского политического сотрудничества. Международные усилия Польши по поддержке Украины и ее стремления к НАТО;

Безопасность в регионе (проблема российской дезинформации, кибернападений и гибридных угроз;

Польско-украинское экономическое и бизнес-сотрудничество, в частности, в сфере энергетической безопасности;

Совет сотрудничества с Украиной как эффективный инструмент для построения двусторонних отношений.

В тематических панельных дискуссиях, презентациях и дебатах принимают участие народные депутаты Украины, депутаты польского Сейма и члены правительства обеих стран.

По итогам проведения заседания ожидается принятие совместной декларации Парламентской ассамблеи Украина – Польша.