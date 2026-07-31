В Умани разгорелся скандал между народным депутатом Яценко и мэром Плетневой: что произошло

В Умани обостряется политическое противостояние между народным депутатом Антоном Яценко и мэром Ириной Плетневой. На фоне кампании по сбору подписей за её отзыв мэр заявила, что считает такие действия политически мотивированными. В то же время сам народный депутат призывает жителей города поддержать народную инициативу.

Видео дня

О развитии конфликта сообщило местное издание "18000". Также Ирина Плетнева дала комментарий по поводу кампании по её отзыву.

Нынешняя ситуация является продолжением политического конфликта, возникшего после того, как Антон Яценко утратил влияние на деятельность городского совета и общины.

"Это скорее личная месть из-за потери влияния на деятельность Уманского городского совета и жизнь общины в целом", — прокомментировала Ирина Плетнева.

Мэр также прокомментировала утверждение о том, что поводом для кампании стало повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Это решение было принято в соответствии с действующим законодательством на основании расчётов, представленных коммунальным предприятием "Уманьводоканал", которое является лицензиатом НКРЭКП.

"Городской совет, действуя исключительно в рамках своих полномочий и действующего законодательства, утвердил экономически обоснованный тариф. Это было необходимое решение для обеспечения стабильной работы предприятия и бесперебойного предоставления услуг жителям", — прокомментировала мэр.

По её мнению, вопрос тарифов был использован в качестве политического инструмента.

"Именно это решение Антон Яценко использовал в качестве политического повода для сбора подписей за мою отставку с должности городского головы. Считаю, что такие действия являются примером политических манипуляций, когда сложные, но необходимые для функционирования общины решения используют не для поиска путей их решения, а как инструмент для достижения собственных политических целей", – заявила городской голова Ирина Плетнева.

Также народный депутат Антон Яценко сообщал, что в Умани состоялось собрание избирателей, на котором было внесено предложение об отзыве Ирины Плетневой по народной инициативе. Участники собрания создали инициативную группу, которая уже приступила к сбору подписей.

Народный депутат также призвал жителей города присоединиться к кампании: для запуска процедуры необходимо собрать более шести тысяч подписей.

В то же время конфликт разворачивается на фоне изменений внутри партии "За будущее". После того как Антон Яценко вернул себе контроль над областной ячейкой политической силы, в Уманском городском совете также продолжаются попытки отзыва депутатов от этой партии. Именно эти события стали очередным этапом политического противостояния между народным депутатом и действующей городской властью.

Напоминаем, что пожилому тестю Яценко принадлежат квартиры, которые официально арендовал ТимурМиндич, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации и в организации масштабной схемы в "Энергоатоме".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Умани депутаты лишили нардепа Антона Яценко звания "Почетный гражданин Уманской городской территориальной общины" из-за его действий, противоречащих нормам этики и морали. Это решение было принято на внеочередной сессии городского совета по ходатайству общественных организаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!