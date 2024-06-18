В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы: ее встретила Елена Кондратюк. Фото

Во вторник, 18 июня, в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В Киеве она проведет встречи с представителями властей.

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Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк. Она встретила гостью на столичном вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!" – отметила представитель ВРУ.

Предполагается, что литовская делегация пробудет в Украине два дня. У Виктории Чмилите-Нильсен запланированы встречи на самом высоком уровне.

Отметим, что 40-летняя Виктория Чмилите-Нильсен – литовский шахматист, гроссмейстер, чемпионка Европы по шахматам 2011 года и двукратная победительница чемпионата Литвы. Впервые стала членом Сейма в 2015 году, с 13 ноября 2020-го – спикер от партии Либеральное движение. Кроме родного литовского, говорит на русском, английском и испанском языках.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Литве объявили о предоставлении Украине новой помощи по борьбе с российским полномасштабным вторжением. Страна передаст ВСУ бронетранспортеры М113.

Также в Вильнюсе не исключают варианта отправки инструкторов в Украину для обучения военных. Там заявили, что могли бы пойти на такой шаг, если бы к ним присоединились западные партнеры.

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