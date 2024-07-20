В Украину приехал госсекретарь Ватикана кардинал Паролин. Фото

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Паролин прибыл в Украину. Цель его визита – подтвердить внимание Папы Римского Франциска к ситуации в стране.

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Об этом сообщает Vatican News. Первой остановкой папского легата был Львов, где вечером 19 июля кардинал Паролин встретился с иерархами Римско-католической церкви в Украине и представителями местных властей.

"Причина визита связана с празднованиями в Марийском санктуарии в Бердичеве. Именно с этой целью Святейший Отец послал меня как своего специального представителя, также и по просьбе римско-католических епископов поднести святыню к статусу малой базилики. Итак, первой причиной будет именно разделить с верующими это празднование и эту молитву, которая, естественно, будет в первую очередь молитвой за мир. Это будет единогласная молитва, вознесенная к Матери Божьей, чтобы Она наконец-то дарила мир стране, которую Святейший Отец всегда определяет как "мученическую", "мученическую Украину". И, конечно, этот случай также дает мне возможность встретиться с властями страны", – рассказал кардинал Паролин.

Государственный секретарь Святого Престола сообщил, что после празднований в воскресенье, 21 июля, он планирует встретиться с представителями украинских властей, включая президента Владимира Зеленского.

"И там, конечно, я думаю, что мы будем говорить о мире, о том, какие возможны перспективы мира", – заметил кардинал Паролин.

Папский посланник подчеркнул, что этот визит является еще одним свидетельством того внимания, которое Папа Римский Франциск постоянно уделяет Украине, а также его большим надеждам на мир.

"С самого начала Папа пытался найти пути к прекращению войны, к тому, что в последнее время принято называть справедливым миром. Мы также говорили об этом в Бюргенштоке (в Швейцарии – Ред.), когда проходила мирная конференция (Саммит мира – Ред.). Поэтому близость, молитва и надежда на то, что можно найти способы поскорее положить конец этой войне", – добавил кардинал.

После визита во Львов Госсекретарь Святого Престола кардинал Паролин отправился в Киев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с Понтификом последствия российской агрессии против Украины, ракетно-дроновый террор захватчиков и сложную ситуацию в энергетике в результате российских атак.